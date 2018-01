Trump tekent niet voor nieuwe sancties tegen Rusland IB

30 januari 2018

02u44

Bron: Belga 0 De Amerikaanse regering heeft geen nieuwe sancties tegen Rusland afgekondigd. De Amerikaanse president Donald Trump geeft daarmee geen gevolg aan een wet ingediend in de Senaat die hij met enige tegenzin in de zomer van 2017 tekende.

De Senaat riep de Amerikaanse regering vorig jaar op om Rusland te straffen voor inmenging in de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Een woordvoerster van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zei maandagavond dat veel landen de afgelopen tijd defensieorders in Rusland hebben geannuleerd, waardoor de Russische economie al met grote economische tegenslagen is getroffen.

Een ruime meerderheid van zowel Democratische als Republikeinse leden van het Congres zijn voor Amerikaanse sancties tegen Rusland. Het congres had de regering een ultimatum voor sancties gesteld dat maandagavond afliep.

Meer over politiek

Rusland

Senaat