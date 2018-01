Trump tekent decreet om gevangenis van Guantánamo langer open te houden IB

31 januari 2018

06u14

Bron: Belga 0 De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, heeft officieel verklaard dat hij de omstreden gevangenis van Guantánamo langer open wil houden. Hij ondertekende daarvoor een decreet, zei hij deze nacht in zijn State of the Union-toespraak.

Trump maakte daarmee een beslissing van zijn voorganger Barack Obama ongedaan. Obama wou het kamp sluiten en ondertekende daarvoor onmiddellijk na zijn aantreden in januari 2009 een besluit. Trump had tijdens de verkiezingscampagne altijd herhaald dat hij het kamp wou behouden. Toch liet hij het decreet van Obama een jaar lang onaangeroerd.

Folteringen

Het gevangenenkamp werd na de terreuraanslagen van 11 september 2001 in het leven geroepen door de toenmalige Republikeinse president George W. Bush, om er mogelijke islamistische terroristen vast te houden. Onder meer berichten over folteringen, en het feit dat gevangenen er worden vastgehouden zonder dat een aanklacht tegen hen wordt geformuleerd of ze voor een rechtbank moeten verschijnen, plaatsten het kamp de voorbije jaren in een bijzonder kwaad daglicht.

(lees verder onder de foto)

Nog 41 gevangenen

Momenteel zitten er nog 41 gevangenen in het kamp. Tien van hen zijn voor militaire rechtbanken gedaagd. Drie gevangenen zijn veroordeeld. Zeven andere gevangenen moeten zich nog voor oorlogsmisdaden verantwoorden. Onder hen Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de terreuraanslagen van 11 september 2001. Maar de processen liggen al jaren stil.

In totaal 26 gedetineerden zijn niet aangeklaagd. De regering van de VS wil ze niet vrijlaten, omdat ze volgens haar gevaarlijk zouden zijn. Toch zijn de bewijzen tegen hen ontoereikend om een aanklacht te formuleren. Als er wel bewijzen zijn, zijn ze door foltering verkregen. De overige vijf gevangenen moesten vrijgelaten worden van de regering-Obama, maar die beslissing werd niet meer uitgevoerd.