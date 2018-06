Trump tekent besluit dat einde maakt aan scheiding tussen migrantenkinderen en ouders TT

20 juni 2018

18u23

Bron: Belga, ANP, Reuters 296 De Amerikaanse president Donald Trump heeft een besluit ondertekend ter voorkoming van het scheiden van kinderen van ouders die illegaal de VS binnenkomen. "Wij willen gezinnen samen laten blijven", zei de president eerder in het Witte Huis.

"Ik zal kortelings iets tekenen, iets dat een beetje preëmptief is en iets wat uiteindelijk in een wet zal uitmonden, daarvan ben ik zeker", zo citeerden Amerikaanse media het staatshoofd. Een uur later ondertekende Trump ook het zogenaamde executive order. "Wij zullen zeer sterke grenzen hebben en we gaan gezinnen bijeenhouden", verklaarde Trump tijdens de ondertekening. Hij voegde eraan toe uiteen gehaalde gezinnen "niet te willen zien of voelen". "We zullen heel veel mensen gelukkig maken. Ik denk dat iedereen met een hart hetzelfde zou doen."

Trump beklemtoonde dat zijn dochter Ivanka en zijn vrouw Melania in de bres waren gesprongen in deze materie.

Tegelijk zei Trump niet te zullen afwijken van de nultolerantie inzake illegale immigratie. Wie onwettig de VS binnenkomt, blijft vervolgd. "Dit is nu al zestig jaar bezig. Zestig jaar waarin niemand ervoor zorgde of de politieke moed had ervoor te zorgen. Wij gaan er wel voor zorgen."

WATCH: President Trump signs executive order to keep families together at US-Mexico border, says "zero tolerance" prosecution for people who enter illegally will continue. pic.twitter.com/3owSBJcb9U NBC News(@ NBCNews) link

Wel nog arrestaties

Volgens NBC News hadden het ministerie van Justitie en Binnenlandse Veiligheid een ontwerp van decreet opgesteld dat tijdelijk de scheidingen een halt toeroept. Concreet krijgt het ministerie van Defensie de opdracht "stappen uit te werken om opgepakte migrantengezinnen te huisvesten".

Justitie moet dan weer bij een rechter opnieuw de toelating krijgen om gezinnen voor langere tijd vast te houden terwijl hun rechtszaak voorkomt. Sinds 2014 mogen gezinnen met kinderen nog maar 20 dagen vastgehouden worden in afwachting van hun asielbeslissing. Daarna moeten ze worden vrijgelaten, waardoor ze in de praktijk in de illegaliteit verdwenen. Om dat tegen te gaan, besliste de regering-Trump elke illegale immigrant juridisch te vervolgen.

Het is met Trumps beslissing niet zo dat illegale migranten nu dus vrijuit zullen gaan. Ze zullen nog steeds worden gearresteerd, maar alleen niet meer worden gescheiden van hun kinderen.

NEW: White House releases text of executive order signed by Pres. Trump.



"It is also the policy of this Administration to maintain family unity, including by detaining alien families together where appropriate and consistent with law and available resources." pic.twitter.com/aqJjJyXDwZ ABC News(@ ABC) link

"Als je zwak bent, nemen miljoenen mensen ons land over"

Eerder wees Trump er op dat de VS streng zullen blijven aan de grens. "Wij moeten sterk zijn aan de grens. Als je zwak bent, wat sommige mensen willen dat je bent, als je echt, echt pathetisch zwak bent, zal je miljoenen mensen zien toestromen die ons land gewoon overnemen. En als je hard bent, dan heb je geen hart. Dat is een zwaar dilemma. Misschien zal ik eerder sterk zijn", verklaarde de president.

"Wij willen veiligheid voor ons land", aldus Trump nog. "De Republikeinen willen veiligheid en dringen aan op veiligheid voor ons land, en we zullen dit hebben. Wij moeten hard zijn of ons land wordt onder de voet gelopen, door mensen, door misdaden, door alle dingen waar we niet achter staan. Tegelijkertijd moeten wij mededogen hebben. Wij willen gezinnen samen laten blijven, dat is zeer belangrijk."

Morgen stemming in Congres

Morgen zal er in het Congres ook over een nieuwe immigratiewet gestemd worden. De wet zou ook een oplossing bieden voor de jongeren die zonder papieren in de Verenigde Staten aankwamen, de zogeheten "dreamers".

"We denken niet dat de gezinnen gescheiden moeten worden, punt", benadrukte Republikeinse fractieleider Paul Ryan na een ontmoeting gisteren met Trump, wiens nultolerantiebeleid deze toestanden teweegbracht. De Republikeinen hebben de meerderheid in het Huis, maar de wet moet daarna nog door de Senaat, waar de meerderheid erg krap is (51-49).

"Verschrikkelijke wet"

Trump geeft al weken de Democraten de schuld van de "verschrikkelijke wet" rond immigratie. De richtlijn om kinderen van hun ouders te scheiden komt echter van zijn regering. "Met onze wet, wanneer mensen vervolgd worden omdat ze de grens illegaal overstaken, blijven gezinnen bijeen gedurende de hele procedure, onder de autoriteit van Binnenlandse Veiligheid", aldus nog Ryan.

Over heel de wereld stromen veroordelingen binnen van de praktijk, waarbij kinderen aan de grens met Mexico van hun ouders gescheiden worden wanneer ze illegaal de VS proberen binnen te komen. Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag vroeg de voorganger van Trump, de Democraat Barack Obama, zich af: "Zijn we een natie die de wreedheid aanvaardt van het wegrukken van kinderen uit de armen van hun ouders of zijn we een natie die gezinnen waardeert en eraan werkt ze bijeen te houden?"

Luchtvaartmaatschappijen in het verweer

Ook drie Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zeiden vandaag dat de overheid hun vliegtuigen niet mocht gebruiken voor het vervoer van kinderen die van hun migrerende ouders zijn gescheiden.

United Airlines, American Airlines en Frontier Airlines zeiden niet te zullen toelaten dat hun toestellen voor dergelijk vervoer dienen. "Wij willen daarvan geen deel uitmaken", zegt United onomwonden. De praktijk past niet bij de waarden van de maatschappij die naar eigen zeggen mensen over heel de wereld bij elkaar brengt en verenigt.

Ook American hanteerde soortgelijke taal en zegt "geen zin te hebben geassocieerd te worden met het scheiden van gezinnen". Frontier Airlines benadrukte in zijn afwijzing een "gezinsluchtvaartmaatschappij te zijn".

2.342 kinderen gescheiden

Sinds het nultolerantiebeleid begin mei werd bekendgemaakt, zijn 2.342 migrantenkinderen en -jongeren van hun ouders gescheiden, die meestal op de vlucht zijn voor geweld in Centraal-Amerika.