Trump tegen verwijderen standbeeld Theodore Roosevelt

22 juni 2020

10u14

New York City De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het verwijderen van het standbeeld van Theodore Roosevelt (1858-1919) buiten het Natuurhistorisch Museum van New York City. Hij zei dat op Twitter.

De stap werd zondag aangekondigd in de nasleep van antiracismeprotesten in de Verenigde Staten en daarbuiten na de dood van de ongewapende Afro-Amerikaan George Floyd, tijdens een politieactie op 25 mei in Minneapolis.

Het bronzen beeld uit 1936 toont de vroegere Republikeinse president Roosevelt op een paard, met een inheemse Amerikaan en een Afrikaanse man aan zijn zijde. Velen stellen dat het beeld rassendiscriminatie en koloniale expansie symboliseert. Het standbeeld kreeg drie jaar geleden al nepbloed over zich.

Ridiculous, don’t do it! https://t.co/VYez8p9AJh Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De Blasio: “Onderworpen en raciaal inferieur”

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, zei zondag dat de stad voor het verzoek van het museum was om het standbeeld te verwijderen omdat het "zwarte en inheemse mensen afschildert als onderworpen en raciaal inferieur"."Belachelijk, doe het niet", zei Trump in een tweet.



Tijdens de voortdurende demonstraties tegen racisme hebben demonstranten geëist dat de autoriteiten monumenten ter ere van de slavernij en de architecten van de Europese koloniën weghalen.

Trump heeft de protesten gehekeld door te zeggen dat demonstranten zich slecht hebben gedragen.

"De losgeslagen linkse meute probeert onze geschiedenis te vernielen, onze monumenten, onze prachtige monumenten, te ontheiligen, onze standbeelden neer te halen en iedereen te straffen en te vervolgen die niet voldoet aan hun eisen voor absolute en totale controle. We gaan daar niet in mee", zei de Amerikaanse president vorige week tijdens een betoging.