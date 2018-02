Trump tegen slachtoffers schietpartij: "Een bewapende leerkracht kan meteen een einde maken aan de aanslag" kv

21 februari 2018

23u15 0 President Trump heeft vandaag in het Witte Huis familieleden ontvangen van slachtoffers van massaschietpartijen. Onder hen ook leerlingen en familieleden van mensen die vorige week omkwamen in de school in Parkland, Florida waar de negentienjarige schutter Nikolas Cruz een bloedbad aanrichtte. Tijdens de bijeenkomst zei Trump dat leerkrachten wat hem betreft bewapend voor de klas mogen staan.

Vicepresident Mike Pence en minister van Onderwijs Betsy DeVos waren eveneens bij de ontmoeting aanwezig. "De president heeft deze vergadering bijeengeroepen om van jullie te weten te komen hoe we kunnen garanderen dat er ooit nog zoiets gebeurt," zo zei Mike Pence bij aanvang van de ontmoeting.

Onder de aanwezigen waren onder andere de moeder van een kind dat omkwam bij de schietpartij in de lagere school van Sandy Hook in 2012, een jongen die aanwezig was tijdens de schietpartij op de Columbine High School en meerdere afgevaardigden van de school in Florida.

"Het is geen zaak van links of rechts, het is niet politiek. Het is een menselijke zaak. Mensen gaan dood en we moeten iets doen. Als hij niet oud genoeg is om bier te kopen, dan zou hij ook geen geweer mogen kunnen kopen op achttienjarige leeftijd. Het is een zaak van gezond verstand, alsjeblieft mr. Trump," zei Cary Gruber, wiens zoon vorige week wist te ontkomen aan schutter Nikolas Cruz.

"Ik mag nog niet eens op het vliegtuig met een flesje water, maar een of ander beest kan een school binnenwandelen en onze kinderen doodschieten." Vader van meisje dat vorige week werd doodgeschoten in Florida

"Ik ben hier omdat mijn dochter geen stem heeft. Ze werd vorige week vermoord en van ons afgenomen," zei Andrew Pollack, die ondersteund werd door zijn twee zonen. "Ze werd geraakt door negen kogels op de derde verdieping. Wij hebben als land onze kinderen in de steek gelaten. Dit zou niet mogen gebeuren. We gaan naar de luchthaven en ik mag nog niet eens op het vliegtuig met een flesje water, maar een of ander beest kan een school binnenwandelen en onze kinderen doodschieten," ging hij verder.

"We beschermen luchthaven, concerten, stadions, ambassades, het ministerie van Onderwijs waar ik vandaag binnenwandelde. Daar stond een bewakingsagent in de lift. Hoe denk je dat ik me daarbij voel? Ik ben erg boos dat dit gebeurd is. 9/11 gebeurde één keer en ze losten alles op. Hoeveel scholen, hoeveel kinderen moeten doodgeschoten worden? Het stopt hier met deze regering en met mij. Ik slaap niet meer tot het opgelost is," aldus Pollack. Het debat over de wapenwet is nu niet aan de orde, het gaat er nu in de eerste plaats om dat de kinderen veilig zijn, stelde hij.

Ik kan niet begrijpen hoe ik nog altijd naar een winkel kan gaan en een oorlogswapen kan kopen," zei Zeif. "Hoe komt het dat zoiets na Columbine en Sandy Hook nog mogelijk is? Student Sam Zeif

Student Sam Zeif, die vorige week zijn beste vriend verloor in Parkland, vroeg Trump in tranen om een strengere wapenwet. "Ik kan me niet op mijn gemak voelen in mijn land, wetende dat mensen zich nog zo gaan voelen," aldus de jongen, die daags na de schietpartij achttien werd. "Ik kan niet begrijpen hoe ik nog altijd naar een winkel kan gaan en een oorlogswapen kan kopen," zei Zeif. "Hoe komt het dat zoiets na Columbine en Sandy Hook nog mogelijk is?"

"Dit is geen moeilijk onderwerp," zei Nicole Hockley die haar zoontje verloor tijdens de schietpartij in Sandy Hook in 2012. "Deze doden kunnen vermeden worden en ik smeek je: denk aan de levens van je eigen kinderen. Je wilt mij niet zijn," concludeerde ze.

Bewapening voor leerkrachten

Trump liet zich tijdens zijn verkiezingscampagne kennen als een hevige voorvechter van het tweede amendement, dat het recht op vrije wapendracht garandeert. Hij haalde zich de voorbije dagen de woede op de hals van mensen die vinden dat hij te weinig doet om het wapengeweld in de VS aan te pakken.

De president verklaarde erg ontroerd te zijn door de verhalen van de aanwezigen. Hij riep hen op om hen enkele voorstellen voor te leggen.

Trump had blijkbaar een geheugensteuntje nodig tijdens de zitting. Een fotograaf van AP wist een kiekje te maken waarop te zien is hoe de president een briefje in de hand heeft met daarop enkele zaken die hij wilde zeggen, waaronder "Ik hoor jullie" en "Wat is het belangrijkste dat jullie willen dat ik weet over jullie ervaring?"

President Donald Trump holds notes during a White House listening session with students and parents affected by school shootings. (AP Photo by Carolyn Kaster) pic.twitter.com/Z0lZbSVaoF AP Politics(@ AP_Politics) link

Een van de mannen in de zaal stelde voor om schoolpersoneel te bewapenen, zodat er in geval van een schietpartij niet gewacht moet worden op de aankomst van de politie. Trump gaf aan dat hij zich kan vinden in het idee om bewapende, daartoe opgeleide leerkrachten voor de klas te zetten. "Als je een leerkracht hebt die ervaren is met vuurwapens, dan kan die meteen een einde maken aan de aanslag ," stelde hij. Onder de aanwezigen waren zowel voorstanders als tegenstanders van dat idee.

De president zei ook dat hij een afschaffing wilt van de wapenvrije zone in de buurt van scholen.

Weet je, jaren geleden hadden we psychiatrische centra en veel van hen zijn gesloten. Omdat mensen dachten dat het een stigma was of politici dachten dat het te duur was. Donald Trump

Psychiatrische centra

Trump beloofde dat er voortaan meer aandacht besteed zal worden aan de antecedentenonderzoeken en de geestelijke gezondheid van mensen die een wapen willen kopen.

De president wees weerom op de geestelijke gezondheidstoestand van de schutter van Florida en leek te pleiten voor meer psychiatrische centra. "Weet je, jaren geleden hadden we psychiatrische centra en veel van hen zijn gesloten. Omdat mensen dachten dat het een stigma was of politici dachten dat het te duur was. Als je iemand hebt die nog geen misdaad heeft gepleegd, maar die het mogelijk wel zou doen en er is geen psychiatrisch centrum, geen plek om hem naartoe te brengen, dan weet men niet wat met hem te doen," stelde hij. Hoe dat te rijmen valt met de besparingen die Trump wil doorvoeren in de gezondheidszorg is vooralsnog onduidelijk.

