Trump tegen kiezers: “Ga maar twee keer stemmen” mvdb Bron: ANP - Reuters

03 september 2020

08u53 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft kiezers in de staat North Carolina aangemoedigd twee keer te stemmen: via de post en persoonlijk. Zo kunnen ze volgens hem controleren of hun stem is geteld.

“Laat ze het maar opsturen en dan gaan stemmen”, zei de president tegen televisiezender WECT-TV in Wilmington (North Carolina). Hij stelde dat mensen alleen een tweede keer kunnen stemmen als hun opgestuurde stembiljet niet is verwerkt. Dat kan volgens Trump dus niet als het systeem “zo goed is als ze zeggen”.

Er kwam meteen kritiek op het voorstel van de president. “Twee keer stemmen is illegaal. Luister niet naar de president”, zei burgerrechtenorganisatie ACLU op Twitter.

Amerikaanse media berichten dat de Trump-campagne de uitspraken van de president inmiddels heeft genuanceerd. Trump bedoelde volgens een woordvoerder dat mensen die per post stemmen persoonlijk moeten gaan controleren of hun stem wel geteld is.

Bij de verkiezingen in november wordt vanwege de coronacrisis naar verwachting op grote schaal per post gestemd. Mensen hoeven dan niet fysiek naar een stembureau. Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat stemmen per post erg fraudegevoelig is, maar volgens experts komt verkiezingsfraude nauwelijks voor in de Verenigde Staten.

Casting two ballots is illegal.



Don’t listen to the President.https://t.co/brFwhrYObs ACLU(@ ACLU) link