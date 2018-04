Trump: “Te druk om Melania een verjaardagscadeau te geven” ADN

27 april 2018

08u00

Bron: CNN 1 Gisteren blies First Lady Melania Trump 48 kaarsjes uit, maar een cadeautje van haar man voor haar verjaardag kreeg ze niet. De Amerikaanse president had het naar eigen zeggen “te druk” om een geschenk voor zijn vrouw te kopen.

Toen Donald Trump gisteren tijdens een telefonisch interview met Fox & Friends gevraagd werd wat hij voor Melania had gekocht voor haar verjaardag, reageerde hij met een lach. “Ik denk dat ik daar beter niet te veel op inga, want dan kan ik in de problemen komen. Ik gaf haar misschien niet zoveel”, klonk het.

Melania kreeg wel “een mooie kaart en prachtige bloemen”. “Weet je, ik heb het heel druk om op zoek te gaan naar cadeautjes, oké?”, besloot hij.