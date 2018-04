Trump stuurt National Guard naar grens met Mexico Redactie

04 april 2018

22u09

Bron: Reuters, Belga 7 Amerikaans president Donald Trump gaat de National Guard, de reserve-eenheid van het Amerikaanse leger, naar de Mexicaanse grens sturen om de illegale migratie aan te pakken. Dat heeft minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen bekendgemaakt. Mogelijk vatten de militairen vanavond al post aan de grens.

Volgens de minister zal Trump vandaag nog een verklaring ondertekenen om zijn besluit te finaliseren. De illegale migratie vanuit Mexico is volgens Nielsen drastisch toegenomen. De president heeft daarom beslist dat de National Guard de grenspolitie zal bijstaan om het probleem aan te pakken.

Nielsen zal vandaag nog met de gouverneurs van de betrokken staten spreken, in de hoop dat de militairen zo snel mogelijk aan de grens kunnen postvatten. Mogelijk kunnen ze vanavond al vertrekken.

Drugs en criminelen

Sinds enkele dagen stuurt de president agressieve tweets rond waarin hij tekeergaat tegen de illegale immigratie aan de zuidwestgrens. Hij beschuldigt Mexico ervan ongeremd drugs en criminelen de VS binnen te loodsen.

Trump zei gisteren in een toespraak al dat hij troepen wil laten patrouilleren langs de Mexicaanse grens zolang zijn omstreden muur er niet staat. Hij verwees naar een groep van een duizendtal migranten uit Honduras en Guatemala, die momenteel via Mexico op weg zouden zijn naar de VS. "Als die groep onze grens bereikt, dan zijn onze wetten zo zwak en zielig, dat het lijkt alsof we geen grens hebben", zei hij.

Het idee van Trump is niet nieuw. In mei 2010 deed president Barack Obama voor hetzelfde doel een beroep op gardisten. Hij riep destijds 1.200 man op ter assistentie. Onder George W. Bush waren het er ooit zesduizend.