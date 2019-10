Trump stuurt morgen Pompeo en Pence naar Turkije SVM

15 oktober 2019

22u36

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo reizen morgen naar Ankara om Turkije onder druk te zetten zijn offensief tegen Syrisch-Koerdische strijders te stoppen. Dat liet president Donald Trump vandaag weten.

"Ze vertrekken morgen," vertelde Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis. "We vragen om een staakt-het-vuren. We leggen de krachtigste sancties op die je je kan voorstellen.”

Pence zal donderdag in Ankara een ontmoeting hebben met de Turkse president Erdogan. Hij zal daarbij Turkije aansporen om tot een regeling te komen. “Hij zal de belofte van president Trump herhalen: er komen keiharde economische sancties totdat een oplossing bereikt is," aldus het Witte Huis.

Gisteren hadden de Verenigde Staten wegens het Turkse militaire offensief in Noord-Syrië sancties tegen Turkije aangekondigd en een onmiddellijke wapenstilstand geëist. Trump had vandaag laten verstaan dat de sancties uitgebreid kunnen worden als de huidige maatregelen geen effect tonen.

Desondanks zette Erdogan het offensief voort en leverde het Turkse leger in Noord-Syrië verder strijd tegen de Koerdische militie YPG. Ankara beroept zich op zijn recht op zelfverdediging tegen “terroristen”.