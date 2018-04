Trump stuurt militairen naar Mexicaanse grens JC

03 april 2018

20u00

Bron: Belga 0 Amerikaans president Donald Trump wil, totdat er een muur is gebouwd, het leger inzetten om de grens met Mexico te bewaken. Hij zei dat vandaag in het Witte Huis. "We gaan de dingen militair doen", verklaarde hij.

Trump dreigde vorige maand een veto uit te spreken over de nieuwe federale begroting omdat daarin de muur niet volledig gefinancierd was. Hij deed dat uiteindelijk niet en zette toch een presidentiële krabbel.

Trumps beruchte muur moet illegale immigranten uit Mexico en andere Zuid-Amerikaanse landen buiten houden. "Totdat we een muur en gedegen beveiliging hebben, gaan we onze grens bewaken met militairen. Dat is een grote stap", verklaarde Trump vandaag. "We kunnen niet toelaten dat mensen ons land illegaal binnenstromen, verdwijnen, en nooit voor de rechter verschijnen."

De president verwees naar een groep van een duizendtal migranten uit Honduras en Guatemala, die momenteel via Mexico op weg zouden zijn naar de VS. "Als die groep onze grens bereikt, dan zijn onze wetten zo zwak en zielig, dat het lijkt alsof we geen grens hebben", zei hij daarover. Trump heeft Mexico naar eigen zeggen al aangespoord om de groep tegen te houden.