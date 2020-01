Trump stuurt Kim Jong-un verjaardagskaart, maar dat is geen reden voor dialoog tussen Noord-Korea en VS jv

11 januari 2020

10u15

Bron: ANP/RTR/AFP 0 De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft een persoonlijke brief gekregen van Donald Trump, met daarin een gelukwens voor zijn verjaardag. Maar de Amerikaanse president hoeft niet te denken dat Noord-Korea daardoor weer met de Amerikanen aan de onderhandelingstafel gaat zitten. Dat zegt een hoge functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Pyongyang.

"De verhoudingen tussen Kim en Trump zijn goed, maar zijn geen reden om de dialoog te hervatten. De Amerikanen hebben ons bedrogen", zegt hij. Volgens hem wil Kim pas weer praten als de Verenigde Staten zich volledig scharen achter de eisen die Noord-Korea op tafel heeft gelegd. "Maar we weten heel goed dat de VS dat niet van plan zijn, dus trekken we onze eigen plan."

De VS willen dat de geïsoleerde dictatuur die Noord-Korea is, zijn nucleaire programma ontmantelt. De Noord-Koreanen eisen op hun beurt verlichting van de internationale sancties waaronder ze gebukt gaan. De gesprekken liggen al bijna een jaar stil.