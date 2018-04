Trump stuurt kat en Sarah Huckabee Sanders naar traditioneel etentje met pers sam

06 april 2018

20u13

Bron: belga 1 Niet president Trump, maar w oordvoerster Sarah Huckabee Sanders zal het Witte Huis vertegenwoordigen op het White House Correspondents' Dinner. Kort daarvoor had Donald Trump al laten weten dat hij ook dit jaar "waarschijnlijk niet" van de partij zal zijn op het diner.

"Het Witte Huis heeft ons geïnformeerd dat de president niet van plan is om dit jaar deel te nemen aan het etentje, maar dat hij politici actief zal aanmoedigen om aanwezig te zijn en samen met ons het First Amendment te vieren", aldus de White House Correspondents' Association (WHCA) op Twitter. "Om de traditie in ere te houden, zal woordvoerster Sarah Sanders de administratie vertegenwoordigen aan de hoofdtafel."

Vrije pers

Het White House Correspondents' Dinner vindt dit jaar plaats op 28 april. Het wil "awardwinnende journalistiek, de vitale rol van het eerste amendement en de vrije pers in de Amerikaanse democratie" in de kijker zetten. Tijdens het diner wordt traditioneel een comedian uitgenodigd die als gastheer/gastvrouw de draak steekt met de pers en het Witte Huis, en houdt ook de president een speech in die stijl.

Vorig jaar weigerde Trump ook al aanwezig te zijn op het diner waarop de journalisten die het Witte Huis volgen en een hoop beroemdheden worden uitgenodigd. Hij was toen de eerste president in 36 jaar die zijn kat stuurde naar het evenement. Hij trok die avond naar een bijeenkomst in Pennsylvania, waar hij naar goede gewoonte de 'fake news media' en het diner zelf aanviel.

Humor

Afgelopen maand nam Trump wel deel aan het Gridiron Club Dinner, waar eveneens tal van journalisten aanwezig zijn. Hij lachte er onder meer met zijn schoonzoon Jared Kushner "die niet langs security geraakte" en minister van Justitie Jeff Sessions: "ik had hem een lift aangeboden, maar hij heeft zichzelf gewraakt".

Het White House Correspondents' Dinner wordt dit jaar gehost door comedienne Michelle Wolf, die vooral bekend is voor haar optredens tijdens The Daily Show met Trevor Noah op Comedy Central.