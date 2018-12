Trump stuurt Air Force One om overleden oud-president Bush naar Washington te brengen

02 december 2018

Bron: ANP

Het Amerikaanse presidentiële vliegtuig Air Force One zal het lichaam van de vrijdag overleden oud-president George Bush senior (94) ophalen in Houston en naar Washington brengen. President Donald Trump, die zelf zaterdagnacht eerst nog met de Boeing 747 terugvliegt van de G20-top in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, noemt het “een bijzonder eerbewijs”.