Trump struikelt tweemaal over het woord 'anonymous' en ziet hint voor vrouw als mol jv

07 september 2018

08u01 0 Het opiniestuk in de New York Times gisteren over het stille verzet tegen Donald Trump binnen zijn eigen administratie zit de president erg hoog. Tijdens een speech in Montana kreeg hij tot twee keer toe het woord 'anonymous' niet deftig uitgesproken. En hij denkt aan een vrouw als de mol achter de bewuste kritische brief.

Donald Trump verdenkt de New York Times ervan dat de krant opzettelijk naar de anonieme briefschrijver verwijst met 'he' (hij) als dekmantel voor een 'she' (zij). Dat zei hij tijdens een bijeenkomst van gelijkgezinden in Montana. Hij herhaalde daar nogmaals dat zijn verkiezingsoverwinning en politieke verwezenlijkingen de media "zot" maken.

"De meest recente tegenwerking is het opiniestuk in de mislukte New York Times van een anommous... amoninous... ruggengraatloze lafaard", speechte de president, die tweemaal over het Engelse woord 'anonymous' (anoniem) viel en dan maar 'gutless' (ruggengraatloos) verkoos boven een derde poging. "Niemand weet wie hij is, of zij, al hebben ze het over hij, maar dat is waarschijnlijk een vermomming en betekent dat het een zij is", aldus de president van de Verenigde Staten van Amerika.

What happened here when President Trump tried twice to pronounce "anonymous"? pic.twitter.com/nwSNnQuKfm Josh Marshall(@ joshtpm) link

Bronnen binnen het Witte Huis zeggen dat Trump in alle staten is na de publicatie van de anonieme column. De auteur geeft daarin aan dat een aantal belangrijke pionnen in de regering-Trump - onder wie de schrijver zelf - de president stiekem tegenwerkt om het vaderland en de bevolking te behoeden voor al te veel schade.

Het frustreert Trump enorm dat hij niet weet wie 'de mol' is. Hij riep de "laffe" auteur op zichzelf kenbaar te maken. Gokbedrijven lanceerden al weddenschappen. Daarin staat vicepresident Mike Pence hoog op het lijstje der verdachten, maar die heeft al formeel ontkend dat hij achter de brief zit. Ook Mike Pompeo, Jim Mattis en Dan Coats lieten al weten dat zij het niet waren.

Je kan ook gokken op Melania en Ivanka Trump én zelfs op de president himself. Melania richtte zich tot de anonieme briefschrijver: "U beschermt dit land niet, u saboteert het met uw laffe daden".