Trump stormt woedend weg uit vergadering met Democraten en verwijt hen heksenjacht te voeren TT

22 mei 2019

18u54

Bron: Reuters, ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Democraten ervan beschuldigd hun parlementair werk te verwaarlozen en opnieuw een heksenjacht te ontketenen tegen hem. Hij doelt op het onderzoek over mogelijke inbreuken van de miljardair tijdens de presidentscampagne van 2016. Na afloop van een mislukt overleg met enkele Democratische leiders deelde Trump mee dat hij niet langer met de oppositie wil samenwerken rond belangrijke kwesties als infrastructuur, tenzij de “heksenjacht” tegen hem ophoudt. De aanhoudende ruzie tussen de president en de Democraten lijkt daarmee opnieuw te escaleren.

Trump had vanmiddag overleg met Democratisch voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en Senaatsfractieleider Chuck Schumer. De bedoeling was te praten over een broodnodige modernisering van de infrastructuur in de VS. Maar het overleg draaide uit op een complete fiasco. Nauwelijks vijf minuten na de start van de gesprekken hadden Pelosi en Schumer het Witte Huis al weer verlaten.

Trump verscheen daarna onverwacht voor de pers en reageerde woedend op de beschuldigingen dat hij het Rusland-rapport van speciaal aanklager Robert Mueller probeerde toe te dekken. “In plaats van binnen te lopen bij een gezellig overleg, zie ik daar mensen zitten die net hebben gezegd dat ik dingen in de doofpot stop. Ik doe niet aan doofpotten”, brieste Trump.

De president kondigde dan ook aan niet meer met de Democraten, die de meerderheid hebben in het Huis, samen te willen werken. “Intussen leveren wij geweldig werk zonder hen. Laat haar maar haar spel spelen”, zo deelde hij ook nog mee in de rozentuin van het Witte Huis.

Hoe de president, die de steun van de Democraten in het Huis nodig heeft, de zaken in de toekomst zal aanpakken, deel hij niet mee. In zijn verklaring benadrukte hij vooral dat de Democraten hun macht in het Congres misbruiken om onderzoeken tegen hem te blijven voeren.

Doofpot

Trump was kort voor de start van het overleg nog onder vuur genomen door Pelosi. Zij beschuldigde de president ervan betrokken te zijn in een “doofpotaffaire” rond de zaak van de veronderstelde Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. De president had namelijk aan medewerkers opgedragen niet te getuigen tijdens een hoorzitting van de Justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden, die wil nagaan of Trump het onderzoek naar eventuele Russische inmenging heeft gehinderd.

Pelosi klaagde na afloop van de bijeenkomst in het Witte Huis het “onrespectvolle” gedrag van de president aan. “Ik bid voor de president van de Verenigde Staten. En ik bid voor de Verenigde Staten”, zo verklaarde ze.

“Wat er in het Witte Huis gebeurde, doet je mond openvallen”, klinkt het bij Schumer, die niet verder in detail wil treden. Volgens hem was Trumps aanval op de Democraten in de rozentuin vooraf gepland. “Dat was geen spontane actie”, zegt hij. “Hij had teksten voorbereid die nog voor de start van onze vergadering waren uitgeprint.”

“Heksenjacht duurt voort”

"Iedereen, ook ik, dacht dat wanneer het 40 miljoen dollar kostende rapport van Mueller uitkwam, met de uitkomst ‘Geen Inmenging’ en ‘Geen Obstructie’, dat het gedaan was. Maar neen, de Democraten willen het gaande houden in een poging om hen te helpen in 2020. Slecht voor het land!", zo klonk het later nog in een tweet van Trump.

"Na een dure en twee jaar durende heksenjacht, aanvaarden de Democraten het resultaat niet en eisen ze een hervatting vanaf nul. Met andere woorden: de heksenjacht duurt voort", klinkt het nog.

Het rapport-Mueller over veronderstelde inmenging van Rusland zich in de presidentsverkiezingen en "collusie" met het campagneteam-Trump, trekt geen conclusies over obstructie van het onderzoek. Het ministerie van Justitie besliste Trump niet aan te klagen.

Everybody, including me, thought that when the 40 Million Dollar Mueller Report was released with No Collusion and No Obstruction (of a crime caused by others), that was the end. But no, the Democrats want to keep it going in an effort to help them in 2020. Bad for the Country! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link