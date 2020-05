Trump stelt veto tegen resolutie die zijn militaire beslissingsmacht tegen Iran inperkt IB

07 mei 2020

00u52

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag zijn veto gesteld tegen een resolutie van het Congres die zijn militaire manoeuvreerruimte tegen Iran wou inperken.

"Het gaat om een beledigende resolutie die is ingeleid door de Democraten in het kader van hun strategie om de Republikeinse partij te verdelen en zo de verkiezingen van 3 november te winnen", zo stelde Trump in een mededeling.

Volgens de resolutie zou de Amerikaanse president het leger niet mogen inzetten voor vijandelijkheden tegen Iran zonder de expliciete toestemming van het Congres. Het was een echte klap voor het Witte Huis dat de twee kamers van het parlement de resolutie goedkeurden met steun van een aantal Republikeinse partijgenoten van Trump.

Spanningen

De resolutie vormde het parlementaire antwoord op de spanningen tussen Trump en het islamitische regime in Teheran. Die bereikten begin januari een climax toen het Amerikaanse leger op bevel van Trump de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani uitschakelden. Bij de Democraten en een deel van de Republikeinen leefde de vrees dat er een rechtstreekse militaire confrontatie zat aan te komen.

Trump betoogde dat de resolutie grote schade zou aanrichten aan "de capaciteit van de president" om de Verenigde Staten en zijn geallieerden "te beschermen". "De grondwet erkent dat de president moet kunnen anticiperen op de acties van onze vijanden en snel en vastberaden moet kunnen optreden om die te beantwoorden. Dat is wat ik gedaan heb", besloot de president.