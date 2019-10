Trump stelt nieuwe energieminister voor kv

18 oktober 2019

23u55

Bron: Belga 0 Een dag na het ontslag van de Amerikaanse minister van Energie Rick Perry heeft president Donald Trump zijn opvolger op Twitter bekendgemaakt. Hij nomineert de plaatsvervangende minister Dan Brouillette.

Op Twitter bedankte Trump Perry nog voor zijn "uitstekende werk". "Ik ben tevreden dat ik plaatsvervangend minister Dan Brouillette kan nomineren als nieuwe minister van Energie", aldus de president. "De ervaring van Dan in de sector is ongeëvenaard. (Hij is) heel bekwaam, ik ben er zeker van dat Dan fantastisch werk zal leveren."

Perry is sinds begin 2017 energieminister en stapt eind dit jaar op. Hij had de president enkele maanden eerder verteld dat hij andere toekomstplannen had, aldus Trump.



Perry zou betrokken zijn in de Oekraïne-affaire. Trump zou volgens Amerikaanse media aan Republikeinen hebben verklaard dat Perry hem aanzette om het telefoontje met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te plegen.

Democratische parlementsleden hadden op 10 oktober documenten geëist van Perry in het kader van het onderzoek naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen de president. Nog voor dat verzoek deden al geruchten de ronde over het mogelijke vertrek van de minister.