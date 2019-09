Trump stelt inreisverbod in voor Venezolaanse regering van Maduro IB

26 september 2019

01u27

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben hun sancties tegen de socialistische regering van de Venezolaanse president Nicolas Maduro nog verder uitgebreid met een reeks inreisverboden.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vandaag aan dat de toestemming voor regeringsleden vanaf de rang van viceminister en hoger, en van hun familieleden, om naar de Verenigde Staten te reizen, wordt opgeschort. De sancties treffen ook alle officieren van het Venezolaanse leger, de politie en de nationale garde, die minstens de rang van kolonel (of evenwaardig) bekleden.

Buitenlanders die de regering Maduro ondersteunen bij het "ondermijnen of schenden van de democratische instellingen in Venezuela" krijgen net als hun familieleden eveneens een inreisverbod opgelegd. Tenslotte mogen ook personen die belangrijke financiële zaken met hen doen de VS niet meer binnen.

Bittere machtsstrijd

In Venezuela woedt al maanden een bittere machtsstrijd tussen de regering en de oppositie. Oppositieleider Juan Guaidó heeft de Verenigde Staten en vele Latijns-Amerikaanse en Europese landen achter zich, terwijl Maduro kan rekenen op de steun van China, Rusland en zijn bondgenoten Cuba, Bolivia en Nicaragua.