Trump stelt Fake News Awards uit, komieken lobbyen om nominaties IB

01u45

Komiek Stephen Colbert, gastheer van 'The late show', nomineerde zichzelf via een grote affiche op Times Square in New York in "alle categorieën", ook die voor "Meest valse oneerlijkheid", "Meest corrupte valsheid" en "Kleinste knop". De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, heeft zijn zogenaamde 'Fake News Awards' uitgesteld tot 17 januari. Komieken lobbyen inmiddels om nominaties.

"De interesse in, en het belang van deze prijzen is veel groter dan iemand had kunnen denken!", schreef Trump zondag op Twitter. Hij had de 'awards' maandag gepland, naar eigen zeggen voor "oneerlijkheid en slechte berichtgeving in verschillende categorieën". Trump doet media die kritisch zijn voor hem consequent af als 'fake news'. De New York Times en CNN zijn een geliefkoosd doelwit.

The Fake News Awards, those going to the most corrupt & biased of the Mainstream Media, will be presented to the losers on Wednesday, January 17th, rather than this coming Monday. The interest in, and importance of, these awards is far greater than anyone could have anticipated! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

'The Fakies'

Over het format van de 'awards' is niets bekend, en evenmin wie er bij aanwezig zal zijn. Maar komieken speelden er alvast op in en doopten ze om tot 'The Fakies'. Stephen Colbert, gastheer van 'The late show', afficheerde op Times Square in New York en nomineerde zichzelf in "alle categorieën", ook die voor "Meest valse oneerlijkheid", "Meest corrupte valsheid" en "Kleinste knop".

So excited for Monday’s “MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR!” See you on the red carpet, @AndersonCooper! #TheFakies pic.twitter.com/r8pYCj0g9r Stephen Colbert(@ StephenAtHome) link

Geloofwaardigheidsboost

"Niets bezorgt je meer geloofwaardigheid dan Donald Trump die je een leugenaar noemt", zei hij dit weekend op zijn show. Trevor Noah van 'The daily show' bracht Trump een paginagrote advertentie in de New York Times "ter overweging". Hij citeerde Breitbart News, dat de show "als entertainment vermomde politieke propaganda" noemde, en de New York Post, dat sprak van "monotoon... liberaal dogma".

De voorbije dagen was de toorn van Trump vooral gericht tegen journalist Michael Wolff. In zijn boek over de handel en wandel in het Witte Huis onder Trump, dat vrijdag gepubliceerd werd, zeggen zelfs zijn getrouwen dat de president niet geschikt is voor de job.

One of the most surprising parts of "Fire and Fury" is how Donald Trump accidentally started a national book club. Stephen Colbert(@ StephenAtHome) link