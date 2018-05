Trump stelt Europa voor existentiële vraag: moet en kan het zich losmaken van Amerika? Arie Elshout

09 mei 2018

13u03

Bron: de Volkskrant 4 Weer moet Europa toezien hoe zijn beschermer en bondgenoot Amerika zich terugtrekt uit een akkoord waarin de EU veel geïnvesteerd had met het doel de mensheid te behoeden voor toekomstig onheil. Eerst zette president Trump een streep door het klimaatverdrag van Parijs, nu doet hij hetzelfde met de overeenkomst over het kernprogramma van Iran. Het confronteert de Europeanen met pijnlijke, om niet te zeggen existentiële vragen.

De geschrapte akkoorden gaan over de strijd tegen de opwarming van de aarde en de verspreiding van nucleaire wapens. Als Europa op zulke wezenlijke punten niet meer op één lijn zit met wat altijd zijn belangrijkste vriend en geestverwant was, hoe moet het dan verder? Moet het niet harder gaan nadenken over een andere rol in de wereld, los van Amerika?

