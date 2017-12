Trump stelt beslissing over ambassade in Jeruzalem uit Redactie

06u16

Bron: belga 0 REUTERS President Donald Trump stelt zijn beslissing over het al dan niet verplaatsen van de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem - een van zijn verkiezingsbeloftes - voorlopig opnieuw uit. Dat heeft het Witte Huis gezegd.

"De president is sinds het begin duidelijk geweest in deze zaak: het is geen kwestie van of, maar een kwestie van wanneer", aldus woordvoerder Hogan Gidley.



Tijdens zijn verkiezingscampagne had Trump beloofd Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël en de ambassade daar in te richten, in plaats van in Tel Aviv. Ook toen hij aankondigde zijn adviseur David Friedman tot ambassadeur van Israël te benoemen, gaf hij aan dat Friedman verwacht vanuit "de hoofdstad Jeruzalem" te kunnen werken.



De kwestie kwam sinds de start van zijn presidentschap meermaals bovendrijven, onder meer door Palestijnse en internationale kritiek op het plan. Begin juni gaf het Witte Huis uiteindelijk te kennen dat de VS "de komende zes maanden" geen verhuizing zouden opstarten "om de kansen op succesvolle onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen te maximaliseren".



Nu die zes maanden verstreken zijn, is de kwestie weer actueel. Trump zou maandag (lokale tijd) zijn beslissing bekendmaken. Ondertussen waarschuwde de Palestijnse Autoriteit zondag nog dat een Amerikaanse ambassade in Jeruzalem "elke kans op een vredesproces de grond inboort".

Ook Frans president Emmanuel Macron uitte gisteravond zijn "bezorgdheid" in een telefoongesprek met de Amerikaanse president. Macron is van mening dat de status van Jeruzalem door vredesgesprekken door Israeli's en Palestijnen moet worden vastgelegd.



Zowel de Israeli's als de Palestijnen maken aanspraak op de historische stad. Israël claimt Jeruzalem als zijn "eeuwige en ondeelbare hoofdstad", inclusief het Arabische oostelijke deel van de stad, dat in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog werd veroverd. De Palestijnen willen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad maken van een onafhankelijke Palestijnse staat.

De internationale gemeenschap erkent Jeruzalem niet als hoofdstad, daarom zijn de meeste ambassades gelegen in Tel Aviv.