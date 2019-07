Trump steekt verspreking over luchthavens in 18de eeuw op “kapotte autocue” TT

06 juli 2019

09u48

Bron: CNN, BBC 0 Volgens Amerikaans president Donald Trump haperde de autocue die hij donderdag gebruikte tijdens zijn toespraak waardoor hij zich versprak en het plots had over luchthavens tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in de jaren 1770-1780.

Trump deed tijdens zijn speech in Washington DC afgelopen donderdag op Onafhankelijkheidsdag de wenkbrauwen van zijn toehoorders fronsen tijdens een passage over de oorlog tussen de Amerikanen en de Britten rond 1780. “Ons leger bemande de lucht, ramde de omwallingen, nam de luchthavens over, het deed alles wat het moest doen”, aldus de president. Ook had hij het over de slag bij Fort McHenry, die in werkelijkheid pas in de 19de eeuw plaatsvond.

Zijn verspreking lag aan een kapotte autocue, verklaarde Trump gisteren voor reporters aan het Witte Huis. “De autocue werkte eerst, maar ging uiteindelijk stuk. Hij ging ‘kaput’. Dat is geen leuk gevoel wanneer je voor miljoen en miljoenen mensen staat te spreken. Ik denk dat het door de regen kwam.”



Toch kon hij verder gaan, verklaarde Trump nog: “Ik kende de toespraak heel goed uit het hoofd en kon het zonder autocue doen, maar op een gegeven moment viel hij uit. Maar ik kon er toch bijna niets op zien door de regen.”



Trump gaf in het verleden regelmatig commentaar op andere politici die een autocue gebruiken. In 2012 vroeg de huidige president af “waarom Barack Obama altijd teleprompters moet gebruiken?” En in 2016 noemde hij Hillary Clinton “niet presidentieel” omdat ze gebruik maakte van een autocue.

Trumps uitspraak lokte meteen heel wat parodieën uit onder de hashtag #RevolutionaryWarAirportStories.