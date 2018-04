Trump steekt pluim voor historisch moment tussen Korea's op eigen hoed: "Maximale druk heeft geholpen bij toenadering" IVI

27 april 2018

22u14

Bron: Belga 5 De Amerikaanse president Donald Trump steekt menige pluim op zijn hoed voor de historische toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea. "De campagne van de maximale druk heeft ons geholpen om deze stap te bereiken", zegt Trump na een ontmoeting met de Duitse kanselier Angela Merkel in Washington . De leiders van Noord- en Zuid-Korea, Kim Jong Un en Moon Jae In, hebben elkaar eerder vandaag ontmoet tijdens een historische moment.

De Koreaanse leiders hebben zich geëngageerd voor een denuclearisering van het schiereiland. Ze hebben ook het einde van de langdurige oorlog tussen beide Korea's aangekondigd.

Voor eind mei of begin juni zal ook Trump de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un ontmoeten.

Succes

De Duitse kanselier Merkel loofde de inspanningen van de Amerikaanse president. "De kracht waarmee hij erop gehamerd heeft om de sancties tegen Noord-Korea aan te houden, hebben succes opgeleverd", zei ze. Merkel noemde de ontmoeting tussen de Koreaanse leiders een "eerste stap op een weg die hopelijk hoopvol zal zijn".

Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo heeft Trump een aanzienlijk aandeel in het succes van de Koreaanse top. "Zonder twijfel, zonder de campagne van de maximale druk van president Trump waren we niet daar waar we vandaag zijn", aldus Pompeo na een vergadering van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.