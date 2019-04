Trump steekt Democraten de loef af: al meer dan 40 miljoen dollar ingezameld voor herverkiezing HAA

15 april 2019

15u15

Bron: DPA 0 Voor de campagne van de herverkiezing van Donald Trump is volgens Amerikaanse media sinds begin dit jaar al meer dan 30 miljoen dollar (ruim 26,5 miljoen euro) ingezameld.

De Republikeinse leider heeft nu in totaal al meer dan 40 miljoen dollar (35,4 miljoen euro) bijeengesprokkeld. Daarmee heeft hij alvast op financieel vlak een voorsprong genomen op zijn Democratische uitdagers. Bijna alle donaties voor het Trump-kamp bedroegen in het eerste kwartaal van dit jaar 200 dollar of minder, melden Amerikaanse media onder aanhaling van de organisatoren van de campagne.

In de race om de Democratische kandidatuur voor de Amerikaanse presidentsverkiezing van 2020 hebben volgens CNN de onafhankelijke senator Bernie Sanders (ruim 18 miljoen dollar) en de Californische senatrice Kamala Harris (ongeveer 12 miljoen dollar) in het eerste kwartaal van het jaar samen ongeveer evenveel schenkingen binnengehaald als Trump alleen.



De voorverkiezingen, waarbij de Democraten bepalen wie hun kandidaat voor het presidentschap wordt in november 2020, beginnen pas volgend jaar.