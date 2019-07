Trump start zondag massale uitwijzing miljoen immigranten PVZ

Bron: AFP 0 In de Verenigde Staten worden vanaf zondag ongeveer een miljoen illegale migranten opgepakt en uitgewezen, een operatie die president Donald Trump eind juni had aangekondigd en vervolgens uitgesteld. Dat bericht de krant New York Times.

De grootschalige operatie is gericht op zowat een miljoen mensen die zullen worden uitgewezen, aldus Ken Cuccinelli, hoofd van de federale immigratiediensten (USCIS). Aan nieuwszender CNN zei hij dat de immigratiepolitie ICE moet werken op dat aantal, maar dat de operatie niet in één keer rond moet zijn.

Trump had de arrestatiegolf aangekondigd op 21 juni en vervolgens twee weken uitgesteld. Zo wou hij het Congres twee weken de tijd geven om een compromis te vinden voor veiligheidsmaatregelen aan de zuidgrens. Daarvoor werd 4,6 miljard dollar vrijgemaakt.

Volgens de Amerikaanse media waren de functionarissen bij de immigratiediensten ongerust over logistieke moeilijkheden van de operatie, zoals de opvang van de opgepakte gezinnen en het lot van minderjarigen met de Amerikaanse nationaliteit. Ook kunnen de raids leiden tot uitwijzingen van illegale migranten die aanwezig zijn op de plaats van de inval, maar tegen wie geen arrestatiebevel is uitgevaardigd, aldus de New York Times.

De operatie start zondag in een tiental steden van het land.