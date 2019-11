Trump stapt naar Hooggerechtshof om vrijgave belastingaangiften te stoppen IB

15 november 2019

02u17

Bron: Belga 0 Advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump hebben het Hooggerechtshof gevraagd de vrijgave van belastingaangiftes van de president te stoppen.

Een federaal hof van beroep oordeelde vorige week dat Trump die aangiftes, waar de procureur van Manhattan al maanden naar vraagt, wel degelijk moet vrijgeven. Zijn presidentiële immuniteit geeft hem niet het recht om niet in te gaan op het bevel van de procureur, stelde het hof. Dat betwisten de advocaten van de president.

"We zijn hoopvol dat het Hooggerechtshof de gevaarlijke en schadelijke beslissing van het hof van beroep ongedaan zal maken", stelde Jay Sekulow, een advocaat van de president, in een verklaring.

“Extra controles”

Trump is de eerste Amerikaanse president sinds Richard Nixon (1969-74) die weigert om zijn belastingaangifte openbaar te maken, zoals dat de gewoonte is tijdens de campagne. Al van in het begin verklaarde Trump dat hij de documenten niet kon vrijgegeven, omdat hij extra controles moest ondergaan door de belastingdienst.

Naast de procureur van Manhattan, verkozen als Democraat, hebben ook Democratische parlementsleden zowel in Washington als in New York dossiers ingediend om Trump te verplichten om zijn fiscale situatie vrij te geven.