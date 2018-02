Trump "staat open voor verbeteren background checks" voor aankoop wapens Redactie

19 februari 2018

19u35

Bron: Reuters, CNN 0 Amerikaans president Donald Trump steunt de inspanningen om het federale systeem van de 'background checks' voor de aankoop van wapens te verbeteren. Dat zegt het Witte Huis, nadat Trump vrijdag een gesprek over de wapenwetgeving had met senator John Cornyn. Twee dagen eerder kwamen bij een schietpartij in een school in Florida 17 mensen om het leven.

Zoals na elke schietpartij in de VS, kreeg de president vorige week veel kritiek te slikken over zijn wapenbeleid. Studenten, leerkrachten en politici roepen Trump op werk te maken van een betere wapenwet.

Vrijdag sprak de president met de Republikein Cornyn over een wetsvoorstel dat hij samen met Democratisch senator Chris Murphy introduceerde. Dat voorstel gaat over de manier waarop overtredingen door de federale en staatsoverheden gerapporteerd worden, waardoor mensen verboden kan worden om een wapen te kopen. "Er vinden besprekingen plaats en er worden herzieningen overwogen. De president is te vinden voor de pogingen om het federale systeem van de 'background checks' te verbeteren", zegt woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis in een verklaring.

Of dat daadwerkelijk betekent dat er verbeterde 'background checks' komen, is verre van zeker. Na de schietpartij in Las Vegas, waarbij een zwaarbewapende dader vanuit een hotelkamer op een mensenmenigte schoot en 58 dodelijke slachtoffers maakte, had de president geopperd dat hij ervoor open stond om bump stocks te verbieden. Dat zijn toestellen waarmee een semi-automatisch wapen omgebouwd kan worden tot een automatisch wapen, zodat er in korte tijd veel kogels afgevuurd kunnen worden. Zonder gevolg: nadien bleef het vanuit het Witte Huis stil over de bump stocks.

Speerpunt

Donald Trump is een notoir voorstander van vrij wapenbezit en maakte hier een speerpunt van tijdens zijn presidentscampagne. "De enige manier om ons tweede amendement (dat mensen het recht geeft om wapens te bezitten en te dragen, red.) te redden, is door te stemmen op de persoon die jullie kennen onder de naam Donald Trump", zei hij meermaals tijdens zijn campagne.

De enige actie die hij als president tot dusver deed op het vlak van wapens, ging rond mensen met een mentale ziekte. Trump maakte een richtlijn ongedaan die de Social Security Administration verplichte driemaandelijks informatie over deze mensen te verschaffen aan het nationale controlesysteem. Of de maatregel het drama van vorige week had kunnen voorkomen, is onduidelijk.