Trump "staat open" voor nieuw nucleair akkoord met Iran

06 augustus 2018

17u52

Bron: Belga 0 Donald Trump staat open voor een nieuw nucleair akkoord met het Iraanse regime. De Amerikaanse president bevestigt evenwel dat de aangekondigde economische sancties wel degelijk zullen opgelegd worden.

Dinsdag om 6 uur Belgische tijd treden de nieuwe sancties tegen Iran in voege. Het gaat onder meer om blokkeringen van de financiële transacties en de import van grondstoffen en sancties op aankopen binnen de auto- en commerciële luchtvaartsector.

"We zetten Iran economisch onder druk, maar ik sta open voor een breder akkoord dat alle nefaste Iraanse zaken behelst, inclusief het wapenprogramma en de steun aan terrorisme", zo staat te lezen in een mededeling.

De VS stapten uit het nucleair akkoord met Iran uit 2015, en kondigden ook aan nieuwe sancties op te leggen tegen het land.

Met de sancties wil president Trump de Iraanse regering onder druk zetten om tot een beter nucleair akkoord te komen, en een verandering van het Iraanse beleid in het Midden-Oosten in de hand werken. Vandaag is Iran verwikkeld in verschillende conflicten in de regio, zoals die in Syrië en Jemen.