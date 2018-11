Trump staat leger “dodelijk geweld” toe tegen illegale migranten SVM

22 november 2018

19u24

Bron: Belga, Reuters 1 President Donald Trump geeft het Amerikaans leger de toestemming om “dodelijk geweld’' aan de grens met Mexico te gebruiken indien nodig. Tijdens een gesprek met journalisten zei hij vandaag dat het hopelijk niet zo ver zal komen.

Trump stuurde al duizenden soldaten naar de zuidelijke grens als logistieke ondersteuning voor de douaneautoriteiten. Die mogen gebruikmaken van dodelijk geweld “als het nodig is”. “Ik heb de toestemming gegeven. Ik hoop dat het niet nodig zal zijn”, zei hij vandaag.

Trump dreigde er ook opnieuw mee om "de hele grens" tussen de Verenigde Staten en Mexico te sluiten. “Als de situatie dreigt te escaleren, zal ik de grens voor onbepaalde tijd volledig sluiten”, zei Trump in Palm Beach (Florida). Daar zal hij het verlengde weekend doorbrengen voor Thanksgiving. "Ik bedoel de volledige grens, Mexico zal niet langer in staat zijn voertuigen in de Verenigde Staten te verkopen", klonk het nog.

De Amerikaanse president trekt al weken van leer tegen verschillende groepen van migranten uit Midden-Amerika die op weg zijn naar de Verenigde Staten. Ze vluchten vooral voor de ellende en het geweld in hun thuislanden en willen in de Verenigde Staten asiel aanvragen. De grootste groep die meer dan duizend mensen telt, is intussen aangekomen in de Mexicaanse grensstad Tijuana.

De Amerikaanse president beweerde opnieuw dat onder de migranten vele criminelen en "echt gevaarlijke mensen" zijn. "We laten geen criminelen in ons land binnen", zei hij.