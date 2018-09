Trump spoort Spanje aan óók een muur te bouwen: eentje door de hele Sahara Joeri Vlemings

20 september 2018

12u26

Bron: The Guardian 0 Donald Trump heeft dé oplossing voor het Europese immigratieprobleem aan de Middellandse Zee: bouw een muur. Een bekend, maar nog altijd géén beproefd, concept van de Amerikaanse president. De Spaanse muur moet, volgens Trump, door de hele Sahara komen. "Dat is zeker niet langer dan onze grens met Mexico", schatte hij de situatie verkeerd in.

Donald Trump probeert in eigen land al sinds het begin van zijn ambtstermijn een muur te bouwen langs de Amerikaanse grens met Mexico, met de bedoeling om migranten buiten de VS te houden. Voorlopig zonder succes. Het Congres wil niet het nodige budget vrijmaken. De totale kosten worden geschat op 17,5 miljard euro.

De Amerikaanse president blijkt nu Spanje aangespoord te hebben tot een gelijkaardig project. Hij zou zijn wijze raad al in juni gelost hebben tijdens het bezoek van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia aan het Witte Huis. Het was de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Josep Borrell, die het opmerkelijke advies van Donald Trump onlangs openbaar maakte. Hij was erbij in Washington, in juni.

Spaanse diplomaten wezen Trump er meteen op dat zo'n grensmuur door de Noord-Afrikaanse woestijn 4.800 km lang zou moeten zijn. "De Sahara kan niet groter zijn dan onze grens met Mexico", counterde Trump het Spaanse scepticisme. Toch wel: de Amerikaans-Mexicaanse grens is ruwweg 3.200 km lang.

Een bijkomend detail: de muur zou op buitenlands grondgebied moeten worden gebouwd. Spanje heeft met Ceuta en Melilla maar twee kleine enclaves in Noord-Afrika, terwijl Trumps voorstel de medewerking van elf landen zou vereisen: Algerije, Tsjaad, Egypte, Eritrea, Libië, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Soedan en Tunesië.

Volgens cijfers van de International Organization For Migration (IOM) kwamen dit jaar al 33.611 illegale migranten via de zee in Spanje aan. Dat is acht keer meer dan twee jaar geleden, en drie keer meer dan vorig jaar voor dezelfde periode van januari tot september. Spanje steekt zo Italië en Griekenland voorbij als belangrijkste bestemming voor migranten die via de Middellandse Zee Europa willen bereiken. Dat legt een enorme druk op de opvangcapaciteiten en -infrastructuur van het land.

Het thema wordt in Spanje, zoals in wel meer Europese landen, door rechtsgezinde politieke partijen gebruikt om hun ideeën kracht bij te zetten. Het Spaanse regime zou, volgens de kritiek uit die hoek, een te laks migratiebeleid voeren. Josep Borrell heeft dat altijd gerelativeerd. In juli zei hij nog: "We hebben het over 20.000 migranten tot nu toe dit jaar, op een totale bevolking van 40 miljoen inwoners. Dat noem ik geen massamigratie". Borrell vindt dat de problemen van Spanje in het niets verdwijnen in vergelijking met die van sommige landen in het Midden-Oosten die vluchtelingen door de oorlog in Syrië opvangen.