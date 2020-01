Trump: “Soleimani wilde Amerikaanse ambassade in Bagdad opblazen”. Waarom vertelt hij dat pas nu? LH KV

09 januari 2020

20u50

Bron: Belga, New York Times 0 Volgens de Amerikaanse president Donald Trump wilde de Iraanse generaal Qassem Soleimani de Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad opblazen. Dat suggereerde Trump vandaag tijdens een bijeenkomst rond het milieu op het Witte Huis. Het is onduidelijk waarom de president nu pas met deze bewering naar buiten komt.

"We hebben een vreselijk monster gevat en schakelden hem uit", aldus de president. "We deden het omdat ze onze ambassade wilde opblazen." Volgens Trump werd de aanval ook omwille van andere redenen uitgevoerd, die zeer duidelijk waren. "Iemand stierf, een van onze militairen stierf, mensen raakten zwaargewond nog geen week voordien. We deden het.”

Verdere details gaf de president niet over het aangehaalde plot om de ambassade te vernietigen, aldus nieuwswebsite Politico. Hij suggereerde dat het bewijs voor zo'n aanval duidelijk is, waarbij hij naar de bestorming van de ambassade door demonstranten verwees, enkele dagen voor de Amerikaanse drone-aanval waarbij de generaal gedood werd. Woordvoerders waren niet bereikbaar voor verdere commentaar.

Waarom komt Trump nu met dit nieuws naar buiten?

Het is onduidelijk waarom Trump nu met het nieuws op de proppen komt dat Soleimani de Amerikaanse ambassade wilde aanvallen. Tot nog toe verschaften de VS immers weinig duidelijke informatie over de reden van de luchtaanval waarbij de Iraanse generaal Qasem Soleimani omkwam. Aanvankelijk zei de Trump-administratie dat Soleimani aanvallen op Amerikaanse burgers en Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten plande, maar verder kwamen er geen details. Later werd gesuggereerd dat de raketaanval een vergelding was voor wat Soleimani al had gedaan.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo weigerde te zeggen of de geplande Iraanse aanvallen dagen of weken veraf waren. Generaal Mark Milley, voorzitter van de gezamenlijke stafchefs stelde eveneens dat er aanvallen dreigden, maar stelde ook dat de inlichtingen geen informatie verschaften over “wie, wat, waar en wanneer”.

“Ergste briefing”

Na een gesloten briefing klaagden de Republikeinse senatoren Mike Lee en Rand Paul gisteren over het gebrek aan informatie vanuit de overheid. Lee sprak van “mogelijk de ergste briefing die ik ooit heb gezien, zeker wat betreft een militaire aangelegenheid”. De administratie had “niet echt” iets gedaan om de dreiging van de aanvallen vast te stellen. “Ik heb tijdens de briefing niets geleerd dat ik nog niet in een krant had gelezen. Er was geen overweldigend bewijs dat X zou gebeuren”, reageerde Paul.

We kunnen eenvoudigweg niet met alle leden van het Huis en de Senaat de inlichtingen delen die leidden tot de beslissing van de president om Qasem Soleimani uit te schakelen Mike Pence, vicepresident van de VS

Vicepresident Mike Pence zei vandaag dan weer tijdens de talkshow ‘Today’ dat de Trump-administratie de belangrijkste informatie niet vrijgaf omdat ze erg gevoelig is. “Sommige van de meest overtuigende bewijzen dat Qasem Soleimani bezig was met een voorbereidende aanval op Amerikaanse troepen en Amerikaans personeel, vertegenwoordigen ook enkele van de meest gevoelige informatie die we hebben, ”vertelde Pence aan presentatrice Savannah Guthrie. “Het zou die bronnen en methoden in gevaar kunnen brengen.” Aan Fox News vertelde Pence: “We kunnen eenvoudigweg niet met alle leden van het Huis en de Senaat de inlichtingen delen die leidden tot de beslissing van de president om Qasem Soleimani uit te schakelen, maar ik kan je kijkers verzekeren dat een aanval dreigende was.”

De aankondiging van Trump vandaag dat Soleimani de Amerikaanse ambassade wilde bombarderen, lijkt dus plots uit de lucht te vallen en de vraag blijft waarom dergelijke doorslaggevende informatie, indien ze waar is, niet eerder met de Congresleden werd gedeeld.

