Trump: “Soleimani was verantwoordelijk voor miljoenen doden, had jaren geleden al uitgeschakeld moeten zijn” Pompeo: “Honderden Amerikaanse levens stonden op het spel” TT

03 januari 2020

13u58

Bron: Reuters, CNN, Fox News 0 Amerikaans president Donald Trump heeft voor het eerst gereageerd op de Amerikaanse luchtaanval op de Iraanse hoge generaal Qassem Soleimani vannacht. “Iran heeft nooit een oorlog gewonnen, maar nooit een onderhandeling verloren”, tweette hij enigszins cryptisch. De gedode generaal had bovendien “al jaren geleden uitgeschakeld moeten zijn” omdat hij verantwoordelijk is voor “miljoenen doden”. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo stonden dan weer “honderden Amerikaanse levens” op het spel.

Iran never won a war, but never lost a negotiation! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Het is niet duidelijk of Trump zich nu voor of tegen onderhandelingen uitspreekt. Enerzijds lijkt hij te suggereren dat Iran enkel via onderhandelingen een kans maakt. Anderzijds kan uit de zin opgemaakt worden dat onderhandelingen voor de VS nutteloos zijn, aangezien Iran ze in Trumps ogen toch altijd wint. In 2018 trok Trump de VS nog terug uit het atoomakkoord dat zijn voorganger Barack Obama samen met een reeks andere landen in 2015 had gesloten met Iran.

“Iran zal het nooit toegeven, maar Soleimani was ook daar gehaat”

In een volgende reeks tweets verantwoordde Trump de aanval: “Generaal Qassem Soleimani heeft gedurende lange tijd duizenden Amerikanen gedood of verwond. Hij beraamde plannen om er nog veel meer te verwonden ... maar werd gepakt! Hij was rechtstreeks en onrechtstreeks verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen, waaronder ook het recente grote aantal demonstranten in Iran zelf. Iran zal dat zelf nooit toegeven, maar Soleimani was zowel gehaat als gevreesd in het land. Ze zijn daar niet zo bedroefd als de leiders in het buitenland willen doen geloven. Hij had al jaren geleden uitgeschakeld moeten zijn!”

Eerder vannacht had Trump een foto van de Amerikaanse vlag getweet en berichten van andere Twittergebruikers gedeeld, zoals ook de oproep van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Amerikaanse burgers om Irak te verlaten.

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

“Naderende aanval is vermeden”

Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, wil er ondertussen alles aan doen om het conflict met Iran snel te de-escaleren. “Wij zijn niet op zoek naar een oorlog met Iran”, zei hij tijdens een interview op Fox News, “maar we gaan ook niet toekijken hoe Amerikaanse levens op het spel worden gezet”. Pompeo zei dat de VS zich lang “terughoudend” hebben opgesteld tegenover de tientallen aanvallen die Iran of bondgenoten van Iran uitvoerde tegen Amerikaanse doelwitten. Maar nu moest er volgens de VS-minister actie worden ondernomen om verdere escalatie te voorkomen.

Pompeo bevestigde dat de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani door een Amerikaanse luchtaanval om het leven is gebracht. “Het risico door niets te doen tegenover Iran was gigantisch. Het staat buiten kijf dat de aanval Amerikaanse levens heeft bespaard.”

Op CNN voegde hij er aan toe dat door de aanval een “naderende aanval” van Iran, waarbij ook veel moslims en mensen uit andere landen slachtoffer zouden zijn geworden, is vermeden. Soleimani werkte volgens hem aan “een groot plan” waarbij “honderden Amerikaanse levens” op het spel stonden, maar verdere details gaf hij niet. Maar de luchtaanval kwam er na een “evaluatie van de inlichtingendiensten”, en sowieso had Soleimani al “het bloed van honderden Amerikaanse levens aan zijn handen”.

“Hoop dat Iran zich als normaal land zal gedragen”

Pompeo hoopt dat Iran de spanningen zal doen afnemen en zich als een “normaal” land zal gedragen. “Mochten ze dat niet doen, dan weet ik dat president Trump en de hele Amerikaanse regering bereid zijn om gepast te antwoorden”, aldus Pompeo nog.

Op Twitter berichtte hij ook dat hij vandaag contact heeft gehad met andere buitenlandse ministers van Buitenlandse Zaken, zoals de Brit Dominic Raab en de Duitser Heiko Maas. Ook besprak hij met de Chinese topdiplomaat Yang Jiechi de noodzaak om het conflict te de-escaleren. Volgens Pompeo zijn het Verenigd Koninkrijk en Duitsland het met hem eens dat de Iraanse Quds-brigade “een aanhoudende agressieve bedreiging” vormen. “Duitsland is ook bezorgd over de aanhoudende militaire provocaties van het Iraanse regime.”

Discussed with @DominicRaab the recent decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Thankful that our allies recognize the continuing aggressive threats posed by the Iranian Quds Force. The U.S. remains committed to de-escalation. Secretary Pompeo(@ SecPompeo) link

Spoke with @HeikoMaas about @realDonaldTrump's decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Germany is also concerned over the Iranian regime’s continued military provocations. The U.S. remains committed to de-escalation. Secretary Pompeo(@ SecPompeo) link