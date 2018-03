Trump sluit 'historische' handelsdeal met Zuid-Korea IB

28 maart 2018

04u15

Bron: Los Angeles Times 0 De Amerikaanse president Trump heeft zijn eerste handelsdeal gesloten. Hij kwam met Zuid-Korea overeen dat Amerikaanse autobouwers meer toegang krijgen tot de Zuid-Koreaanse markt.

Seoul is ermee akkoord gegaan dat Amerikaanse automakers voortaan elk dubbel zoveel auto’s in het land mogen verkopen als nu – wat neerkomt op vijftigduizend auto’s per merk.

De VS zullen de importheffing van 25 procent op pick-uptrucks die vanuit Zuid-Korea geleverd worden, verlengen tot 2041. Normaal gezien zou dat tarief vervallen in 2021. Zuid-Korea is er dan weer mee akkoord gegaan de staalexport naar de VS te limiteren tot 2,7 miljoen ton per jaar. In ruil daarvoor hoeft het land de door Trump aangekondigde heffing van 25 procent niet te betalen.

De nieuwe deal werd gemaakt in de marge van de heronderhandelingen van de NAFTA-overeenkomst met Canada en Mexico en komt vlak voor de Korea-top over een paar weken, waarbij Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar voor het eerst zullen ontmoeten.