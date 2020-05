Trump sluit grenzen voor reizigers uit Brazilië IB

25 mei 2020

03u49

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag de toegang tot de VS verboden voor wie uit Brazilië komt. Brazilië is het meest bevolkte land in Latijns-Amerika en heeft na de VS het hoogste aantal coronabesmettingen ter wereld.

Wie in de voorbije veertien dagen in Brazilië geweest is wordt de toegang tot de VS ontzegd. Een uitzondering is voorzien voor onder meer Amerikaanse burgers en hun echtgenoten.

Volgens woordvoerder Kayleigh McEnany van het Witte Huis moeten de nieuwe beperkingen voorkomen dat buitenlanders extra besmettingen naar de VS brengen. De maatregelen zijn niet van toepassing op de handelsstromen tussen beide landen.

“Tijdelijke maatregel”

Nationale veiligheidsadviseur Robert O’Brien zei aan CBS dat hij hoopt dat de maatregel tijdelijk is. “Maar omwille van de situatie in Brazilië gaan we alle nodige stappen zetten om het Amerikaanse volk te beschermen.”

Volgens O’Brien is de maatregel nu gericht op Brazilië, maar bekijkt het Witte Huis ook de situatie in andere Latijns-Amerikaanse landen.

In Brazilië zijn ruim 363.000 mensen besmet met het longvirus. Tot nu toe overleden ruim 22.600 Brazilianen aan de gevolgen van het virus.

President Donald Trump legde in januari een inreisverbod op voor de meeste reizigers uit China, waar eind vorig jaar de uitbraak van het coronavirus begon. Begin maart kwam hij met reisbeperkingen voor mensen uit Europa.