Trump slikt iedere dag malariaremmer tegen coronavirus en haalt alweer uit naar WHO: “Marionet van China”

18 mei 2020

23u22

Bron: AFP, ANP, Business Insider, Reuters 2 Donald Trump heeft de afgelopen anderhalve week iedere dag een hydroxychloroquine-pil ingenomen om zich te beschermen tegen het coronavirus. De Amerikaanse president wendde zich naar eigen zeggen tot het anti-malariamedicijn omdat hij er “zeer goede dingen over hoort”. Hydroxychloroquine wordt genoemd als mogelijk medicijn tegen het coronavirus, maar uit tests is nog niet gebleken dat het middel effectief werkt.

Trump verklaarde tijdens een ontmoeting met zakenlui in het Witte Huis dat hij zich iedere dag laat testen op Covid-19 en dat de resultaten telkens negatief zijn. Hij heeft ook geen coronasymptomen. Uit voorzorg neemt de president al anderhalve week elke dag het middel hydroxychloroquine. Dat is een malariaremmer, maar Trump gebruikt het om te voorkomen dat hij het coronavirus krijgt. “Ik heb het mijn dokter gevraagd en hij zei dat het geen kwaad kon. Ik neem elke dag een pil. Volgens mij werk het, ik heb veel goede verhalen gehoord.”

Trump prijst het medicijn al weken aan als oplossing voor Covid-19-patiënten, zelfs al blijkt dat het mogelijk ernstige bijwerkingen kan veroorzaken bij coronapatiënten, zoals hartklachten. Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA heeft al gewaarschuwd om het medicijn enkel te nemen in het kader van klinisch onderzoek of binnen de context van het ziekenhuis. Tot op heden is er geen onomstotelijk bewijs dat het middel effectief werkt bij patiënten met Covid-19.

Op de vraag waarom hij hydroxychloroquine neemt, antwoordde Trump: “ik neem het omdat ik er heel goede dingen over hoor”. De president zei dat hij open wil zijn tegenover het Amerikaanse volk en verzekerde de aanwezigen dat het medicijn geen negatieve effecten zal veroorzaken. “Op een dag zal ik ermee stoppen”, zei Trump nog. Hij neemt de medicatie naar eigen zeggen in overleg met de arts van het Witte Huis, maar stelde zelf wel voor om het te beginnen nemen. Hij neemt ook zink in, zei hij.

Donald Trump a annoncé prendre de l’hydroxychloroquine depuis 10 jours. Le Président américain a pourtant, à de nombreuses reprises, indiqué qu’il était négatif au coronavirus. pic.twitter.com/aULgratY99 US Politique 🇺🇸(@ US_Politique) link

Bijdrage aan WHO

Trump ging tijdens de meeting ook in op de vertroebelde relatie met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij zegde de financiële steun eerder op, omdat hij vindt dat de WHO de uitbraak van het coronavirus niet goed heeft aangepakt. Afgelopen zaterdag meldden Amerikaanse media dat de bijdrage deels wordt hersteld, maar de president twijfelt nog over de hoogte van het bedrag.

“Ik zat te denken aan 40 miljoen dollar (37 miljoen euro, nvdr.), maar sommige mensen vonden dat zelfs nog te veel”, aldus Trump. Hij zal binnenkort meer bekendmaken over de steun aan de WHO. “Ik wilde maandag niet spreken tijdens de digitale bijeenkomst van de WHO. Dat doe ik binnenkort.”

Trump haalde wederom uit naar de gezondheidsorganisatie. “Het is een marionet van China. Alles draait daar om China. De WHO heeft slecht werk geleverd.”

Chinese miljardensteun

Het Witte Huis reageerde eerder al op de toegezegde Chinese steun van 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) in de wereldwijde strijd tegen het coronavirus. Dat geld is niet alleen bestemd voor gezondheidsmaatregelen, maar ook voor ontwikkelingshulp aan getroffen landen, zo verklaarde de Chinese president Xi Jinping maandag in een videotoespraak op de jaarlijkse conferentie van de WHO.

Volgens Trump gaat het echter om een poging van China om de aandacht af te leiden van de internationale roep om het erkennen van aansprakelijkheid voor de pandemie. “China had de wereld eerder moeten waarschuwen. Het land moet veel meer betalen dan 2 miljard dollar.”

