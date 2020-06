Trump sleept ex-adviseur Bolton voor de rechter om boekpublicatie tegen te houden IB

17 juni 2020

01u57

Bron: ANP, Belga 0 De regering van president Donald Trump heeft de voormalig nationale veiligheidsadviseur John Bolton voor de rechter gedaagd om te verhinderen dat hij een boek over zijn tijd in het Witte Huis publiceert.

Het boek, getiteld ‘The room where it happened, a White House memoir’ moet komende dinsdag 23 juni verschijnen. Boltons uitgever Simon & Schuster zegt dat de voormalige adviseur met het kabinet van de president heeft samengewerkt om zijn oorspronkelijke tekst aan te passen, rekening houdend met zijn “bezorgdheden”. In het boek zou Bolton, een Republikein, een zeer kritisch beeld schetsen van het presidentschap van Donald Trump.

“Bolton was stomverbaasd over wat hij gezien heeft: een president voor wie alleen een herverkiezing telt, zelfs als dat betekent dat de natie in gevaar wordt gebracht of verzwakt”, zegt de uitgever, die wijst op Boltons “recht om het verhaal van zijn termijn in het Witte Huis van Trump te vertellen, in overeenstemming met het eerste amendement van de grondwet”, dat vrijheid van meningsuiting garandeert.

Uit de samenvatting van het boek blijkt dat Trump verschillende beslissingen genomen heeft waarvoor hij afgezet zou kunnen worden, bovenop de Oekraïne-affaire waarvoor hij in verdenking is gesteld, maar waarvoor de Senaat hem vrijsprak.

“Uiterst geheime informatie”

Volgens de regering bevat Boltons boek geheime informatie. Publicatie zou de nationale veiligheid in gevaar brengen. Volgens Boltons advocaat vormt de inhoud van het boek echter voor niemand een risico en wil de regering met de zaak enkel voorkomen dat er gênante informatie over president Trump naar buiten wordt gebracht.

In de klacht, die bij een federale rechtbank ingediend is, argumenteert de regering dat Bolton zijn boek niet voorafgaand liet goedkeuren. Om die reden is het boek “duidelijk in strijd met de overeenkomsten die hij ondertekend heeft als voorwaarde voor zijn job en voor toegang tot uiterst geheime informatie”, klinkt het bij de regeringsadvocaten die met de rechtszaak de publicatie proberen te vertragen.

Bolton heeft zijn manuscript in januari al voorgelegd aan de regering, rond dezelfde tijd dat er onderzoek werd gedaan naar een mogelijke impeachment op basis van Trumps contacten met Oekraïne. De Democraten wilden dat Bolton daarover zou komen getuigen, maar hij weigerde dat. In het manuscript staat volgens de New York Times belastende informatie over de manier waarop Trump militaire hulp aan Oekraïne beloofde in ruil voor belastende informatie over zijn politieke rivaal Joe Biden.

Bolton was de derde nationale veiligheidsadviseur onder Trump en werd in september vorig jaar na 519 dagen in dienst ontslagen. Zijn boek is al gedrukt en ingebonden en ligt klaar voor distributie, aldus de New York Times.