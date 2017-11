Trump slaat nieuwe toon aan: "Hopelijk nooit militaire kracht nodig tegen Noord-Korea" ADV

Bron: belga

Trump slaat een nieuwe toon aan. De Amerikaanse president houdt zich in Seoel opvallend terughoudend, hij vaart niet uit tegen alles en iedereen. In plaats daarvan nodigt hij Noord-Korea uit om naar de onderhandelingstafel te komen om een oplossing te vinden. Hij ziet zelfs 'enige beweging'.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich over het Noord-Koreaans atoom- en rakettenprogramma voorzichtig optimistisch uitgelaten. Hij ziet vooruitgang en enige beweging van Pyongyang, zei Trump tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae In in Seoel. Bijzonderheden noemde hij niet. Trump roept de diplomatiek geïsoleerde leiding in Pyongyang op om plaats te nemen aan de onderhandelingstafel en een deal af te sluiten. Op vragen over rechtstreekse gesprekken wilde hij niet antwoorden.

"Hopelijk nooit militaire kracht nodig"

"We hopen bij God dat we nooit onze militaire kracht moeten gebruiken tegen Noord-Korea", benadrukte Trump. Hij verwees woordelijk naar verschillende vliegdekschepen en nucleaire duikboten die in de regio zijn ontplooid als waarschuwing aan het adres van Pyongyang.

Moon zei dat de VS en Zuid-Korea naar een vreedzame oplossing streven in het nucleair geschil met Noord-Korea. Trump en hij zijn van mening dat de druk op de leiding in Pyongyang moet vergroot worden totdat ze hun atoomprogramma opgeven. De VS en zijn bondgenoten kunnen Noord-Korea een betere toekomst aanbieden.

Reis door Azië

Na gesprekken in Japan was Trump voor een tweedaags staatsbezoek in Zuid-Korea aangekomen. Hij wordt onder anderen door minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson begeleid. De spanningen in de regio waren aanzienlijk scherper geworden na de vele ballistische raketproeven van Noord-Korea sinds begin dit jaar en de zesde test met een kernbom op 3 september.

Trump riep China en Rusland op hun invloed bij Noord-Korea aan te wenden. Het is noodzakelijk dat de VN-sancties tegen het land compleet omgezet worden. "De Chinese president Xi Jinping was erg, erg behulpzaam", zei Trump. Hij hoopt dat Rusland hetzelfde doet. Morgen wordt de Amerikaanse president in Peking verwacht, de derde tussenstop van zijn bijna twee weken durende reis door Azië.

"Jobs, jobs, jobs

Een ander thema van de ontmoeting tussen Moon en Trump was de uitbreiding van de Zuid-Koreaanse defensiecapaciteiten. "Seoel zal voor miljarden dollars Amerikaanse wapens kopen of het nu om vliegtuigen of raketten gaat, dat maakt niet uit", zei Trump. "Voor hen is dat essentieel en voor ons betekent dat jobs, jobs, jobs en een vermindering van het handelstekort met Zuid-Korea, voegde hij eraan toe.

"We zijn het ook eens geworden om onmiddellijk onderhandelingen op te nemen over de ontwikkeling en de aanschaf van de modernste militaire bewakingssystemen." Trump en Moon bereikten ook een akkoord om het plafond van het laadvermogen van de Zuid-Koreaanse ballistische raketten compleet op te heffen.

Onverbreekbaar bondgenootschap

Trump garandeerde Zuid-Korea andermaal het onverbreekbaar bondgenootschap met de Verenigde Staten. Tegelijkertijd moeten de bilaterale handelsbetrekkingen opnieuw onderhandeld worden, het bestaande akkoord is niet fair en niet erg succesvol geweest.

Na zijn aankomst bezocht Trump eerst de militaire basis Camp Humphreys ten zuiden van Seoel. Samen met president Moon schoof hij aan tafel aan voor de lunch met Zuid-Koreaanse en Amerikaanse soldaten. De VS hebben 28.500 manschappen in Zuid-Korea gelegerd. "Ik denk dat we over enige tijd een resem antwoorden zullen krijgen", zei hij tot de militairen. "Uiteindelijk zal alles in zijn werk gaan. Omdat het altijd heeft gewerkt - omdat het werken moet." Wat die opmerkingen voor een Amerikaanse of een internationale strategie inhoudelijk betekenen, zei hij niet. Camp Humphreys ligt 70 kilometer ten zuiden van Seoel, de uitbreiding ervan in de voorbije jaren werd hoofdzakelijk door Zuid-Korea gefinancierd.

Protest tegen bezoek

Trumps bezoek in Seoel werd begeleid door veel betogingen tegen zijn politiek maar ook door pro-Amerikaanse demonstraties. In de omgeving van het presidentieel paleis trokken honderden mensen de straat op om tegen zijn bezoek te protesteren of om hem toe te juichen. "Trump: Go home!" en "Peace Treaty now!" stond op spandoeken van tegenstanders van Trump te lezen. Trump-aanhangers eisten een hardere aanpak van Pyöongyang. Duizenden manschappen van de oproerpolitie werden in de omgeving van het presidentieel paleis en de Amerikaanse ambassade ingezet om een en ander in goede banen te leiden.