Trump slaat hard terug na speech Michelle Obama: "Ze zaait verdeeldheid"

19 augustus 2020

09u27 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar voormalig first lady Michelle Obama. Die had maandag op de eerste dag van de Nationale Democratische Conventie geen spaander heel gelaten van zijn presidentschap. Ze noemde hem “de verkeerde president” voor Amerika.

“Het groeit hem boven het hoofd”, klonk het bij de echtgenote van voormalig president Barack Obama in een videoboodschap. “Telkens als we naar dit Witte Huis kijken voor een beetje leiderschap of troost of enige schijn van standvastigheid, krijgen we in plaats daarvan chaos, verdeeldheid en een totaal en volkomen gebrek aan empathie.”

Geïrriteerd

Toen Trump later door een reporter naar een reactie werd gevraagd, reageerde hij geïrriteerd. “Het groeit háár boven het hoofd”, klonk het. “Ze had haar speech trouwens live moeten doen. Dat deed ze niet. Ze nam hem vooraf op. Hij was niet alleen vooraf opgenomen, ze deed het ook een hele tijd geleden. Want ze had het verkeerde aantal overlijdens (door corona, Obama sprak van ruim 150.000 doden terwijl het er intussen al meer dan 170.000 zijn, red.). Ze vermeldde niet eens de vicepresidentskandidaat (Kamala Harris, die vorige week werd aangeduid, red.).”

President Trump responds after Michelle Obama called him the "wrong president" during her DNC speech Monday night: "She was over her head" https://t.co/t0Pz56VrTw pic.twitter.com/UsLBVJr3dx CBS News(@ CBSNews) link

Het stoorde Trump duidelijk dat Obama lovende kritieken kreeg voor haar speech. “Als je een echte recensie zou maken, zou die niet zo kruiperig zijn. Ik vind dat ze verdeeldheid zaait met haar speech. Bijzonder veel verdeeldheid. Ik zou hier trouwens niet gestaan hebben zonder Barack Obama. Omdat hij zijn werk zo slecht deed. Net als Biden. Als ze hun werk goed hadden gedaan, had ik hier niet gestaan. Ik zou ergens gebouwen aan het optrekken geweest zijn en me geamuseerd hebben.”

Dinsdagmorgen had hij Michelle Obama ook al van repliek gediend in enkele tweets. “Mijn administratie en ik hebben de beste economie ter wereld uit de geschiedenis uitgebouwd. We hebben die stilgelegd, miljoenen levens gered en nu bouw ik een nog betere economie uit. Er komen volop jobs bij, (technologiebeurs, red.) NASDAQ zit op een recordhoogte en de rest zal volgen. Ga makkelijk zitten en kijk toe.”

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement..... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De campagne van Joe Biden bevestigde intussen dat de boodschap van Michelle Obama vooraf was opgenomen, nog voor Kamala Harris was aangesteld tot zijn running mate.

