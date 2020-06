Trump schrapt jachtverbod op jonge beren en wolven IB

10 juni 2020

01u32

Bron: ANP 4 De Amerikaanse regering heeft het verbod op de jacht op jonge beren en wolven in de staat Alaska geschrapt. Daarmee maakt president Donald Trump een maatregel van zijn voorganger Barack Obama deels ongedaan.

De regering van Obama had deze praktijk verboden voor alle Amerikaanse staten. In de nieuwe wet is niet de federale overheid verantwoordelijk, maar mag de regering van Alaska zelf de jachtregels bepalen. Alaska hoopt door het versoepelen van de regels, die op 9 juli ingaan, dat meer mensen naar de afgelegen staat trekken om er recreatief te jagen.

Het opnieuw toestaan van het doden van jonge dieren heeft kwaad bloed gezet bij natuur- en dierenbeschermingsorganisaties. Zo mogen jagers weer berenklemmen installeren. Die staan erom bekend dat veel jonge dieren erin vast komen te zitten en dat niet overleven.

“Schokkend nieuw dieptepunt”

"De regering heeft een schokkend nieuw dieptepunt bereikt in haar behandeling van wilde dieren. Het toestaan van het doden van berenwelpen en wolvenjongen in hun holen is barbaars en onmenselijk," zegt Jamie Rappaport Clark, voorzitter van de organisatie Defenders of Wildlife.