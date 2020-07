Trump schrapt ‘grote’ Republikeinse conventie in Florida RL

24 juli 2020

Bron: ANP 2 Donald Trump heeft donderdag de ‘grote’ Republikeinse conventie die in augustus gepland stond in Jacksonville, Florida, geschrapt. Tijdens die bijeenkomst zou hij hoogstwaarschijnlijk de nominatie aanvaarden om namens de partij presidentskandidaat te zijn. Hij annuleert de bijeenkomst vanwege de coronapandemie die in de zuidelijke staten in de VS oplaait.

“We zullen geen grote openbare conventie houden, dit is niet het moment”, verklaarde hij. Trump is van mening dat het zijn plicht als president is om “de Amerikanen te beschermen”. Volgens de huidige president “klopt de timing voor dit evenement niet. Het klopt gewoon niet met wat er recentelijk is gebeurd.”

Hij zei dat Republikeinse afgevaardigden die hem zullen voordragen als kandidaat voor de partij tijdens de presidentsverkiezing op 3 november tegen Democraat Joe Biden, zich zullen verzamelen in North Carolina voor een “redelijk snelle ontmoeting”.

Er is niets zo druk als een congres. Ik denk dat we daarmee het goede voorbeeld geven President Donald Trump

Jacksonville, Florida

Het Republikeinse congres zou van 24 tot en met 27 augustus in Jacksonville plaatsvinden. De belangrijkste reden om het evenement in Jacksonville te annuleren was “veiligheid”, zei Trump. “Het is moeilijk voor ons om te zeggen dat er veel mensen in een kamer moeten zitten en dat andere mensen dat niet moeten doen”, aldus Trump. “Er is niets zo druk als een congres. Ik denk dat we daarmee het goede voorbeeld geven.”

In de staat Florida is een golf van nieuwe coronabesmettingen. Sinds het uitbreken van de pandemie werd bij meer dan vier miljoen mensen in de VS het longvirus geconstateerd.

