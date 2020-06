Trump schept op over zijn veelbesproken muur: “Heel effectief tegen Covid-19” HR

Bron: AFP 0 Tijdens een bezoek aan Arizona heeft de Amerikaanse president Trump gisteren de effectiviteit geprezen van zijn veelbesproken muur op de grens met Mexico. Trump inspecteerde zijn muur en vertelde erbij dat die heel nuttig blijkt, vooral in de strijd tegen Covid-19.

“Hij heeft Covid tegengehouden, hij houdt alles tegen”, liet Trump optekenen tijdens een bijeenkomst in de stad Yuma om in de verf te zetten dat de muur intussen 200 mijl (322 kilometer) lang is. “Het is een muur waar je onmogelijk over kan, tenzij met een uitzonderlijk lange ladder.”

Hij blijkt dus volgens de president niet alleen nuttig bij de bestrijding van illegale immigratie, maar ook tegen het coronavirus. “In Californië zijn er bijvoorbeeld aan Mexicaanse kant gebieden met erg veel besmettingen”, zei Trump. “Als we de muur niet hadden, zou de situatie hier rampzalig zijn.”



In 2015 beloofde Trump de muur langs de grens van Mexico, die in totaal 3.200 kilometer lang is, te versterken. Dit deed hij bij de start van zijn campagne in de aanloop naar de verkiezingen waarbij hij president werd. Sinds hij aan de macht kwam, bleek de muur echter ook een bron van frustratie. De Democraten weigerden immers om geld vrij te maken voor het project, waarna de president dit probeerde te omzeilen door bij het Pentagon aan te kloppen.

