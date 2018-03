Trump schept op over verzonnen feiten tijdens gesprek met Canadese premier TT

15 maart 2018

07u18

Bron: The Washington Post 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft op een gesloten fundraiser opgeschept over het feit dat hij dingen heeft verzonnen tijdens een ontmoeting met de Canadese premier Justin Trudeau. Dat schrijft The Washington Post, dat een audio-opname van het diner kon beluisteren. Trump zei tegen Trudeau dat de VS een handelstekort hebben met Canada, maar gaf toe dat hij eigenlijk geen idee had of dat klopte.

"Trudeau kwam me opzoeken", vertelde Trump gisteren tijdens een fundraising-diner in Missouri. "Het is een goeie jongen, Justin. Hij zei me: 'Neenee, we hebben geen handelstekort met jullie, dat klopt niet, Donald.' Goeie jongen, knappe man. Komt binnen en zegt 'Donald, we hebben geen handelstekort'."

"Hij is zo trots. Maar ik zei: 'Fout, Justin, het is wel zo.' Maar wist ik veel... ik had er geen idee van. Ik zei gewoon: 'Fout, het is wel zo.' En weet je waarom? Omdat wij zo dom zijn, en ik dacht dat zij zo slim waren. Ik zei: 'Je zit fout, Justin.' Waarop hij weer: 'Neen, we hebben geen handelstekort.'"

"'Als het zo zit, dan denk ik daar anders over', antwoordde ik, 'en ik geloof het niet'. Ik stuurde een van mijn jongens naar buiten, hij een van zijn, om het te gaan controleren, want ik kon het niet geloven. En wat bleek? Ik had gelijk, we hebben geen handelstekort, maar wel als je energie en hout meetelt. Dan verliezen we 17 miljard dollar per jaar. Ongelooflijk."

Volgens The Washington Post had Trudeau uiteindelijk wel gelijk, en hebben de VS helemaal geen handelstekort, maar net een handelsoverschot met Canada.

Importheffingen

De Amerikaanse president Trump kondigde enkele weken geleden nieuwe importtarieven aan voor aluminium en staal. Later voegde hij er aan toe dat landen uitzonderingen kunnen krijgen, maar wel pas na rechtstreekse onderhandelingen met hem. "Deze audio-boodschap toont aan hoe moeilijk die discussies zouden verlopen", aldus The Washington Post.

Trump haalde in Missouri ook uit naar het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA, en dreigde Amerikaanse troepen terug te trekken uit Zuid-Korea als dat land niet toegeeft in de handelsdiscussie met de VS. "We hebben een zeer groot handelstekort met hen, en we beschermen hen. We verliezen dus geld aan handel, en aan het leger. We hebben momenteel 32.000 soldaten op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Laten we maar eens zien wat er gebeurt."

Pennsylvania

De president ging ook kort in op het verrassende verlies voor de Republikeinen bij tussentijdse verkiezingen in een district in Pennsylvania gisteren. Terwijl Trump er in 2016 nog met meer dan 20 procentpunt verschil won, beet de Republikeinse kandidaat, Rick Saccone, er gisteren onverwacht in het stof ten voordele van de Democratische kandidaat. De verkiezing werd gezien als een test voor de parlementsverkiezingen van november.

Trump nam niet de verantwoordelijkheid voor het verlies van zijn partij. Hij voerde de afgelopen weken nochtans fors campagne voor Saccone. "Zonder mij zou hij nog zwaarder verloren hebben", aldus Trump. De Democraat, Conor Lamb, won omdat hij "zoals Trump" is.