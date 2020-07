Trump scheldt gevangenisstraf vertrouweling Roger Stone kwijt

11 juli 2020

03u14

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft de straf van Roger Stone - een vriend, adviseur en ex-campagnemedewerker van hem, kwijtgescholden. De stap komt slechts enkele dagen voordat Stone zich bij de gevangenis zou moeten melden. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Enkele uren daarvoor werd Stones verzoek tot uitstel van zijn celstraf nog afgewezen. Hij had daarom gevraagd uit angst voor het coronavirus.

“Roger Stone heeft al veel geleden”, zei een woordvoerder van het Witte Huis in een verklaring. “Hij werd heel oneerlijk behandeld. Roger Stone is nu een vrij man!”.

Volgens de woordvoerder is Stone het slachtoffer van een Russische hoax die ‘links’ en bondgenoten jarenlang hebben verspreid om het presidentschap van Trump te ondermijnen. “Er was nooit sprake van een heimelijke verstandhouding tussen de Trump-campagne of de regering-Trump met Rusland.” Het zou gaan om een “fantasie van mensen die de uitslag van de verkiezingen in 2016 niet konden accepteren”, klinkt het nog.

Voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, Democraat Adam Schiff, denkt daar heel anders over. Hij veroordeelt de inmenging van de president. “Met deze omzetting maakt Trump duidelijk dat er in Amerika twee rechtssystemen zijn: één voor zijn criminele vrienden en één voor alle anderen.”

Veroordeling

De 67-jarige Stone werd in november 2019 schuldig bevonden wegens zijn rol in het zogenoemde Mueller-onderzoek naar de Russische connecties van het campagneteam van Trump. In februari werd hij veroordeeld tot 3 jaar en 4 maanden gevangenis. Hij kreeg die straf voor het liegen onder ede tegen het Congres, belemmering van de rechtsgang en het ongepast beïnvloeden van getuigen.

De veroordeling was al aanzienlijk lager dan de oorspronkelijke eis van tussen de 7 tot 9 jaar cel. Nadat president Trump die “heel verschrikkelijk en oneerlijk” had genoemd, liet minister van Justitie William Barr een lagere eis formuleren. De vier aanklagers trokken zich na die inmenging van Trump terug.

De kwijtschelding betekent overigens niet dat de veroordeling van Stones strafblad wordt geschrapt. Dat kan alleen als de president gratie verleent.

Politiek strateeg

Politiek strateeg Stone raakte enkele jaren geleden bekend bij het grote publiek dankzij de documentaire ‘Get me Roger Stone’, over zijn carrière als omstreden politiek adviseur. Daarin noemt hij zichzelf een ‘agent provocateur’ en laat hij vol trots zijn tatoeage van voormalig president Richard Nixon zien. Hij wordt door zijn tegenstanders gezien als iemand die vuil spel en dubieuze lobbypraktijken tot kunstvorm heeft verheven.

