Trump: "Saoedische kroonprins is een goede vriend"

29 juni 2019

06u48

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op de G20-top in het Japanse Osaka een ontmoeting gehad met de omstreden Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman, die hij een "goede vriend" noemde. Trump weigerde om vragen van journalisten over de vermoordde journalist Jamal Khashoggi te beantwoorden.

Trump loofde de kroonprins voor zijn inspanningen om het koninkrijk moderner te maken, inclusief zijn werk voor vrouwenrechten. Hij sprak ook vol lof over de "enorme inspanningen" die Riyad doet om terrorisme tegen te gaan. "Al het geld dat naar groepen gaat die we niet leuk vinden, die niet goed zijn, heeft hij gestopt", aldus de president nog.

Moord

Onderzoekers van de Verenigde Naties concludeerden vorige week nog dat er “geloofwaardig bewijs” is dat Mohammed bin Salman samen met enkele andere Saoedische hoogwaardigheidsbekleders verantwoordelijk is voor de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi.





Khashoggi werd in oktober vorig jaar op het Saoedische consulaat in Istanboel vermoord door een speciaal commandoteam dat daarvoor uit Riyad was overgekomen. De dood van de journalist was volgens VN-rapporteur Agnes Callamard een “buitengerechtelijke executie”. (lees hieronder verder)

Saoedi-Arabië is niet onder de indruk van het rapport. “We verwerpen elke poging om aan het leiderschap van het koninkrijk te raken”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir.