Trump roept Venezolaans leger op: “Keer Maduro de rug toe of verlies alles” kv

19 februari 2019

01u06

Bron: Reuters 0 De Amerikaanse president Trump waarschuwde leden van het Venezolaanse leger die trouw blijven aan de socialistische president Nicolas Maduro maandag dat ze hun toekomst en hun leven op het spel zetten. Hij roept hen op om humanitaire hulp tot het land toe te laten.

“Jullie zullen geen veilig onderkomen, geen veilige uitweg en geen manier om te ontkomen vinden. Jullie zullen alles verliezen.” Zo luidde de boodschap van Trump tijdens een toespraak in Miami voor een menigte die voornamelijk uit Venezolaanse en Cubaanse migranten bestond. Tot nu toe hebben slechts enkele Venezolaanse militairen zich van president Nicolas Maduro afgekeerd.

Tijdens zijn speecht aan de Florida International University veroordeelde de Amerikaanse president ook het socialisme, dat volgens hem “stervende” is in het westen. Maduro noemde hij een “marionet van het communistische Cuba.

Steun voor oppositieleider

De Amerikaanse president sprak zijn steun uit voor de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido die door de VS, de meeste westerse leden en verscheidene buurlanden van Venezuela erkend wordt als de interimpresident van het land. Nicolas Maduro, die vorig jaar een tweede ambtstermijn opnam na een verkiezing die volgens critici gemanipuleerd was, wordt echter nog steeds gesteund door Rusland en China en heeft nog altijd de Venezolaanse staatsinstellingen, waaronder de veiligheidsdiensten, onder zijn controle.

Trump waarschuwde het Venezolaanse leger om Guaido en andere politici van de oppositie met rust te laten, drong erop aan dat ze de Guaido’s voorstel van amnestie zouden aanvaarden en dat ze voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen het land zouden binnenlaten.

Hulpgoederen

Langs de Colombiaans-Venezolaanse grens liggen momenteel tonnen Amerikaanse hulpgoederen, die van Maduro het land niet binnen mogen. Hij noemt de goederen een “door de VS opgezette show” en ontkent dat zijn land in crisis verkeert. Nochtans hebben de inwoners van Venezuela momenteel een slechts erg beperkte toegang tot voedsel en medicijnen. Guaido zegt dat hij zaterdag de hulpgoederen zal toelaten. Hoe hij dat zal laten gebeuren, is niet duidelijk.

“We willen een vredevolle machtsovergang, maar alle opties liggen op tafel”, zei Trump maandag tijdens zijn speech. Daarmee hintte hij nogmaals dat de VS er niet voor terugdeinzen om militair in te grijpen.