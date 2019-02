Trump roept op tot eenheid in State of the Union, maar: “Ik zal zorgen dat de muur gebouwd wordt!” Trump kondigt ook nieuwe top met Kim-Jong Un aan IB

06 februari 2019

04u53

Bron: Reuters, The Guardian, ANP, Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag met een week vertraging zijn jaarlijkse State of the Union gegeven. Hij begon zijn toespraak met een boodschap van eenheid, maar bleef vasthouden aan de gecontesteerde grensmuur. Ook kondigde hij een nieuwe top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan, eind deze maand in Vietnam.

"Ik sta hier om samen met jullie historische doorbraken te realiseren voor alle Amerikanen", zo sprak Trump de Congresleden toe. "De agenda die ik vanavond uiteen zal zetten, is geen Republikeinse of Democratische agenda. Het is de agenda van het Amerikaanse volk”, begon Trump zijn speech.

Trump riep vervolgens op tot samenwerking tussen beide partijen op het vlak van werk, handel, infrastructuur, gezondheidszorg, immigratie en buitenlandse beleid. "Samen kunnen we decennia van politieke patstelling doorbreken", aldus de president. “We moeten afzien van de politiek van haat, verzet en vergelding, en het grenzeloze potentieel van samenwerking, compromis en algemeen welzijn omarmen”, vervolgde Trump, die voor die woorden zelfs ostentatief applaus kreeg Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden.

Daarna besteedde Trump aandacht aan de gunstige economische conjunctuur in de VS. “Er zijn nu meer mensen aan het werk dan ooit voorheen in geschiedenis van VS”, beklemtoonde hij, maar hij maakte wel meteen van de gelegenheid gebruik om impliciet kritiek te uiten op het onderzoek naar Russische inmenging tijdens zijn verkiezingscampagne. “Er vindt een economisch mirakel plaats in de VS. En het enige dat dit kan tegenhouden zijn dwaze oorlogen en ridicule, partijdige, onderzoeken”, verklaarde Trump, verwijzend naar het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

Illegale migratie en grensmuur

Trump besteedde een groot deel van zijn State of the Union aan illegale immigratie en aan de fel gecontesteerde zuidelijke grensmuur. In zijn betoog voor de muur stelde Trump dat de criminaliteit was afgenomen in de regio’s aan de Amerikaans-Mexicaanse grens waar al grensbescherming is opgetrokken zoals bij San Diego en in El Paso. “Muren werken. Muren redden levens”, klonk het triomfantelijk. “De meeste mensen in deze zaal hebben al ooit gestemd vóór een muur, maar die kwam er nooit. Ik zal zorgen dat hij wordt gebouwd!”, klonk het vastbesloten.

Trump sprak wat illegale immigratie betreft over een “hardnekkige nationale crisis” aan de Amerikaanse zuidgrens. Hij wijdde ook lang uit over de nadelen van illegale immigratie, die volgens de president ten koste gaat van de werkende Amerikanen. Hij noemde illegale immigratie bovendien de belangrijkste oorzaak voor misdaden als moord en drugshandel en hekelde de mensenhandel die gepaard gaat met illegale migratie. “Het tolereren van illegale migratie is wreed en getuigt juist niet van compassie", klonk het ferm.

Tot slot riep Trump op tot het vinden van een compromis en waarschuwde dat het Congres nog maar tien dagen de tijd heeft om een nieuwe wetgeving voor de muur goed te keuren. De discussie over de bouw en de financiering van de muur leidde eerder al tot de langste ‘shutdown’ in de geschiedenis van de VS.

Verbale uitglijer?

Opvallend genoeg kondigde Trump ook - wellicht in een verbale uitglijer - aan dat hij wil dat mensen “in de grootste aantallen ooit ons land binnenkomen, maar ze moeten wel legaal het land binnenkomen.”

Verschillende journalisten die een vooraf een uitdraai van de speech hadden gekregen, wezen er op Twitter al meteen op dat die “vreemde” opmerking, die in direct contrast met zijn beleid staat, niet in de originele toespraak stond, maar door een loslippige Trump ter plekke werd toegevoegd aan de tekst:

.@realDonaldTrump: “I want people to come into our country, in the largest numbers ever, but they have to come in legally.” “In the largest numbers ever” was ad libbed, not in prepared remarks. Cameron Joseph(@ cam_joseph) link

Strangest line of the night: Trump saying he wants legal immigrants coming into the country in “the largest numbers ever.” That directly contradicts his claimed policy. Stephen Miller did not write that line! Jonathan Swan(@ jonathanvswan) link

Nieuwe top met Kim Jong-un

Trump kondigde in zijn speech ook een concrete datum aan voor een tweede top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De twee zullen elkaar op 27 en 28 februari ontmoeten in Vietnam. Dat er een nieuwe ontmoeting tussen de twee staatshoofden zou komen, was eerder al bekendgemaakt. Maar het was nog niet geweten waar en wanneer die bijeenkomst precies zou plaatsvinden.

De Amerikaanse president klopte zich tijdens zijn State of the Union ook op de borst voor zijn aanpak van de Koreaanse crisis. Hij wees erop dat in Noord-Korea al vijftien maanden geen raketlancering meer heeft plaatsgevonden. “Als ik niet verkozen was als president van de VS dan hadden we, in mijn opinie, nu in een grote oorlog met Noord-Korea gezeten”, aldus de president.

Kim en Trump hadden elkaar in juni vorig jaar al een eerste keer ontmoet tijdens een historische top in Singapore, waar Kim zich engageerde voor een volledige denuclearisatie.

Vaderlandsliefde en compliment aan vrouwen in Congres

De toespraak, die in totaal een uur en 23 minuten duurde, stond bol van vaderlandsliefde en bevatte op de bevestiging van de top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un na weinig concreet nieuws. Trump leek vooral te willen benadrukken hoe goed het op economisch vlak gaat met de Verenigde Staten. Daarbij schuwde hij geen superlatieven en de president moest meermaals even stoppen met zijn toespraak omdat de aanwezigen in de zaal ‘USA, USA’ scandeerden.

Dat was onder meer het geval bij de passage waarin Trump het grote aantal vrouwen prees dat momenteel “als gevolg van de bloeiende economie” deel uitmaakt van de Amerikaanse beroepsbevolking. Trump sprak ook lovend over de vervrouwelijking van het Congres. “Er zijn nu meer vrouwen in het Congres dan ooit. That's great, congratulations", klonk het genereus, waarop een donderend applaus volgde, dat enthousiast werd aangevoerd door de machtigste vrouw in de zaal, Democratisch Speaker of the House Nancy Pelosi.