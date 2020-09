Trump roept noodtoestand uit in Louisiana wegens orkaan Sally MDG RL

14 september 2020

23u45

Bron: ANP 2 UPDATE Vanwege de naderende orkaan Sally heeft president Donald Trump de noodtoestand afgekondigd voor de staat Louisiana. Dat maakt de weg vrij voor federale hulp aan de zuidelijke staat. De Amerikaanse rampendienst FEMA heeft een officier benoemd om de noodmaatregelen en hersteloperaties in getroffen gebieden te coördineren.

De tot orkaan uitgegroeide storm komt naar verwachting dinsdag aan land, iets ten oosten van de staat Louisiana, in de buurt van New Orleans, de stad die in 2005 zwaar werd getroffen door orkaan Katrina.

Sally zal waarschijnlijk niet zo hevig zijn als Katrina, maar brengt wel windsnelheden van 150 kilometer per uur met zich mee. Omdat de orkaan langzaam beweegt, is de kans op overlast door hevige regenval groot. Mogelijk valt in twee dagen tijd 300 millimeter regen. Ook kunnen stormtij en hoge golven voor overstromingen zorgen.

Noodtoestand in Louisiana

In Louisiana riep gouverneur John Bel Edwards zaterdag al de noodtoestand uit. De gouverneur had daarnaast gevraagd om de federale ‘rampverklaring’, die nu door Trump is afgegeven. Edwards adviseerde inwoners die wonen op het vermoedelijke pad van de orkaan te vluchten.

Ook in buurstaat Mississippi werden inwoners in laaggelegen gebieden al verplicht tot evacuatie. De casino’s aan de kust moesten sluiten.

Sally is de achtste orkaan die de VS dit jaar treft. In augustus van dit jaar had dezelfde regio ook al te maken met de zware orkaan Laura. Die was van de vierde categorie, de op een na hoogste. Toen werden windsnelheden gemeten van 240 kilometer per uur. Zeker vijftien mensen kwamen om en de schade werd geschat op 10 miljard dollar (8,42 miljard euro).



