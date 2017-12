Trump roept noodtoestand uit in Californië IVI

18u15

Bron: Belga 1 AFP De brandweer probeert met man en macht de branden onder controle te krijgen, maar de felle wind maakt het hen erg moeilijk. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de noodtoestand uitgeroepen in Californië. Laaiende bosbranden verwoesten in de omgeving van Los Angeles grote oppervlaktes land. Er zullen nu ook snel noodfondsen vrijgemaakt worden voor de districten Los Angeles, Riverside, San Diego, Santa Barbara en Ventura.

De grootste van een aantal branden woedt ten noorden Los Angeles en heeft zich vrijdagochtend uitgebreid over 534 vierkante kilometer. De branden worden door de felle wind aangedreven.

Zo'n 439 gebouwen zijn al met de grond gelijkgemaakt en duizenden andere zijn bedreigd. Duizenden bewoners zijn ondertussen ook geëvacueerd.

In Los Angeles en het nabijgelegen Ventura is het hoogste brandalarm van kracht. Intussen is een nieuwe brandhaard ontstaan in San Diego County. Die zich heeft verspreid over 16 vierkante kilometer en al 65 huizen verwoest.