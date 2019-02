Trump roept “nationale noodtoestand” uit om aan geld te geraken voor zijn grensmuur kv

15 februari 2019

16u50

Bron: eigen berichtgeving 33 Donald Trump heeft vandaag de nationale noodtoestand afgekondigd langs de Amerikaans-Mexicaanse grens. Volgens de Amerikaanse president speelt zich daar een humanitaire crisis en een crisis van nationale veiligheid af. Met zijn aankondiging kan Trump zichzelf toegang verlenen tot financiële middelen voor de bouw van zijn grensmuur die normaal gezien enkel door het Congres toegewezen kunnen worden.

Trump deelde mee dat hij de muur niet alleen wil bouwen omdat het een campagnebelofte is, maar omdat hij wil vermijden dat “gigantische hoeveelheden drugs”, illegale immigranten en “alle soorten criminelen en bendes” via de zuidelijke grens het land binnengesmokkeld worden. Het argument van de Democraten dat veel drugs via gecontroleerde grensovergangen het land binnenkomen, doet hij af als “leugens”. “Kijk naar Israël, zij hebben een muur gebouwd en die is 99,9 procent efficiënt, hebben ze me verteld”, argumenteerde de Amerikaanse president.

1,375 miljard dollar klinkt als veel, maar dat is het niet. We hebben de kans om bijna 8 miljard dollar te krijgen. Daarmee gaan we een lange muur bouwen. Donald Trump

Gisteren deelde het Witte Huis al mee dat Trump het begrotingscompromis, waarover werd onderhandeld door een comité van Democraten en Republikeinen, zal ondertekenen. Dat akkoord voorziet echter slechts 1,375 miljard dollar voor de bouw van een grensmuur, terwijl Trump al maanden 5,7 miljard dollar eist. De Amerikaanse president dreigde er al enige tijd mee om dan maar de nationale noodtoestand af te kondigen. Op die manier heeft hij geen toestemming nodig van het Congres voor de aanwending van financiële middelen en kan hij het geld weghalen bij andere departementen.

Budget

“1,375 miljard dollar klinkt als veel, maar dat is het niet”, zei Trump vandaag. “We hebben de kans om bijna 8 miljard dollar te krijgen. Daarmee gaan we een lange muur bouwen.” Dat is aanzienlijk meer dan de gevraagde 5,7 miljard. Op de vraag van een aanwezige journalist waar de extra middelen vandaan zouden komen, antwoordde de Amerikaanse president dat hij het leeuwendeel van de overige 6,6 miljard dollar zou gaan halen bij Defensie.

Bronnen binnen het Witte Huis deelden vandaag mee dat Defensie de grootste brok zou leveren, met 3,5 miljard dollar dat uit het militaire constructiebudget. Ook zou het Pentagon 2,5 miljard dollar moeten afgeven van het ‘drugsverbod’-programma. Het departement van Binnenlandse Veiligheid zou 1,375 miljard dollar moeten bijdragen, het ministerie van Financiën 600 miljoen.

Statistieken

Het kwam tijdens de vragenronde na de toespraak tot een discussie met twee journalisten die wijzen op overheidsstatistieken die aantonen dat illegale immigratie op het laagste punt in de laatste tien jaar staat en dat de criminaliteit in de grensstreek gedaald is. “Je gelooft die cijfers toch niet?”, repliceerde Trump onder andere, erop wijzend dat hij “andere” statistieken onder ogen krijgt, “van veel verschillende bronnen”.

Aanvechting

De president beseft maar al te goed dat zijn beslissing om de nationale noodtoestand af te kondigen, zal aangevochten worden voor het gerecht. Zijn besluit wordt immers door velen als ongrondwettig beschouwd. De grondwet stelt dat het Congres beslist over de verdeling van de portefeuilles. “En dan zullen we mogelijk een slecht oordeel krijgen. En dan gaan we naar het Hooggerechtshof”, stelde hij zelfverzekerd. Aangezien het Amerikaanse Hooggerechtshof momenteel voor de meerderheid uit Conservatieve rechters bestaat, hoopt Trump dat die zich in zijn voordeel zullen uitspreken.

De president staat niet boven de wet. De president kan de grondwet niet verscheuren. Nancy Pelosi en Chuck Schumer

Ongrondwettig

Nancy Pelosi en Chuck Schumer, de Democratische leiders in het Congres, noemden Trumps beslissing gisteren al puur “machtsmisbruik” en wijzen erop dat de situatie aan de grens al jaren aan de gang is en dus geen “noodgeval” is.

In een gezamenlijke verklaring, die kort na de toespraak van vandaag werd vrijgegeven, noemen ze Trumps plan om overheidsmiddelen om te leiden voor de bouw van zijn muur “diefstal”. Ze wijzen erop dat het plan de beperkingen van Trumps macht overschrijdt en de machtsverdeling in het land in onevenwicht brengt. “De president staat niet boven de wet. De president kan de grondwet niet verscheuren”, luidt het in de tekst.

We zullen het Hooggerechtshof daarover laten beslissen. We zullen helaas aangeklaagd worden en helaas in proces moeten gaan, maar we zullen blij winnen. Donald Trump

Aan zowel Democratische als Republikeinse zijde is er daarnaast ook bezorgdheid om het precedent dat Trump nu schept. Hij plaveit volgens critici immers de weg voor toekomstige presidenten om de noodtoestand af te kondigen voor andere zaken die hen na aan het hart kunnen liggen, zoals vuurwapengeweld in de VS of het klimaat. “We zullen het Hooggerechtshof daarover laten beslissen”, zei Trump nogmaals. “We zullen helaas aangeklaagd worden en helaas in proces moeten gaan, maar we zullen blij winnen.”