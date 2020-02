Trump roept Afghanen op ‘vredeskans’ na twintig jaar strijd te grijpen David Van der Heeden

28 februari 2020

22u03

Bron: AD.nl 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, gaat naar Qatar voor de ondertekening van een vredesdeal met de taliban. President Donald Trump roept de Afghanen op “de kans op vrede te grijpen”.

Pompeo had eerder al gemeld dat het geweld in Afghanistan de afgelopen zes dagen fors was verminderd. Daar hadden de Verenigde Staten afspraken met de Taliban over gemaakt. Dat betekent dat zaterdag in Doha een historisch vredesakkoord kan worden gesloten met de opstandelingen.



Trump zegt in een verklaring dat er nu zicht is op een einde aan de oorlog in Afghanistan en het "thuisbrengen van onze troepen". Dat vereist volgens hem wel dat de taliban en de Afghaanse regering zich houden aan de afspraken.

Twintig jaar strijd

Amerika strijdt in Afghanistan al bijna twintig jaar tegen de taliban. Die strijd begon na de aanslagen van 11 september 2001. De Amerikanen wisten het regime van de taliban ten val te brengen, maar de radicale moslims begonnen daarna een guerrillastrijd om de macht te heroveren.



Trump zegt dat de afgelopen negentien jaar “grote vooruitgang is geboekt in Afghanistan”, maar dat Amerikaanse militairen, belastingbetalers en Afghaanse burgers daar een hoge prijs voor hebben betaald. “Toen ik campagne voerde, beloofde ik het Amerikaanse volk dat ik onze troepen zou terughalen en zou proberen de oorlog te beëindigen", aldus Trump. “We boeken veel vooruitgang wat betreft het nakomen van die belofte.”

